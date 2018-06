Elezioni, i risultati dei ballottaggi: III municipio, Fiumicino, Velletri e Pomezia con il fiato sospeso

Urne chiuse alle 23 e subito spoglio al via per i ballottaggi di questa tornata di amministrative. Il III municipio e altri quattro comuni della provincia di Roma appesi ai dati fino a tarda notte per conoscere chi sarà il presidente (nel caso della III circoscrizione romana) o il sindaco (Fiumicino, Velletri, Pomezia e Santa Marinella le città interessate).

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta.

01.00 - Velletri

Sezioni sindaco: 20 / 42

POCCI ORLANDO 5.297 53,10

GRECI GIORGIO 4.678 46,90

00.53 - Fiumicino. Spoglio concluso. Esterino Montino si conferma sindaco.

MONTINO ESTERINO 13788 57,22 BACCINI MARIO 10307 42,78

00.40 - Fiumicino: quando mancano tre sezioni, su 59 totali, si può dire che Esterino Montino (Pd) si conferma sindaco del comune aeroportuale. Per lui ha votato oltre il 56%. Baccini si ferma a quota 44%.

00.33 - Santa Marinella: Pietro Tidei (Pd) è il nuovo sindaco.

TIDEI PIETRO 3734 57,17 RICCI BRUNO 2797 42,83

00.30 - Velletri Sezioni 7 / 42

POCCI ORLANDO 1.857 -- 55,78

GRECI GIORGIO 1.472 -- 44,22

00.25 - Adriano Zuccalà (Movimento Cinque Stelle) è il nuovo sindaco di Pomezia. [QUI I RISULTATI]

00.20 - Fiumicino

Sezioni sindaco: 44 / 59

MONTINO 10.510 59,50

BACCINI 7.153 40,50

00.18 - Quanto manca il 3% delle sezioni si può dire che Giovanni Caudo è il nuovo presidente del III municipio.

00.02 - Dati ufficiali. Municipio III. Sezioni pervenute: 160 su 183 ( 87,43%) Caudo 17.175 voti, 56,57%; Bova 13.186 voti 43,43

23.59 - Pomezia. Dati ufficiali. 26 sezioni su 49

ZUCCALA' 7.082 68,24%

MATARESE 3.296 31,76%

23.57 - Fiumicino. Dati ufficiali. 20 sezioni su 59

Montino 4.032 55,54%

Baccini 3.227 44,46%

23.51 - III Municipio. Dati ufficiali 141 sezioni su 183 ( 77,05%). Caudo al 55,80%, Bova al 44.20%.

23.45 - III municipio. Dopo 103 sezioni scrutinate su 183, secondo dati non ufficiali raccolti da rappresentanti di lista, Giovanni Caudo, è in vantaggio con il 57,6% contro il 42,4% dello sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova.

23.42 - Nel terzo municipio affluenza definitiva al 20,91%

23.40 - A Pomezia, dati reali, scrutinato un quarto delle sezioni il candidato grillino Zuccalà nettamente avanti. A Fiumicino, scrutinate 3 sezione, Montino poco sopra al 52%

23.30 - Dati provenienti dai comitati del centrosinistra, quindi non ufficiali. 40 sezioni su 183 Giovanni Caudo 4001 voti, 57,2%, Francesco Maria Bova 2998 voti, 42,8%.

23.25 - Affluenze.

Fiumicino

Affluenza secondo turno 41,48

Affluenza primo turno 55,51

Pomezia

Affluenza secondo turno 40,69

Affluenza primo turno 56,22

Santa Marinella

Affluenza secondo turno 44,11

Affluenza primo turno 59,64

Velletri

Affluenza secondo turno 50,97

Affluenza primo turno 63,48