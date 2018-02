Regionali, Rampelli attacca Zingaretti: "Per lui il Lazio è solo un trampolino per il dopo Renzi"

"Io per il dopo Renzi? Non è un tema di leadership". Così Nicola Zingaretti, presidente uscente e candidato alla regione Lazio, intervistato su Radio 24. L'ipotesi che la larga coalizione in corsa nella nostra regione (Pd e Leu vanno a braccetto, a differenza di quanto accadrà alle politiche e in Lombardia) sia il modello destinato ad affermarsi nell'era post renziana, è infatti il retroscena che prende piede sui giornali. Il diretto interessato non esclude la possibilità ma parla di "chiacchere" e aggiunge "non è un tema di leadership, è un tema di progetti politici e di cultura politica".

Ma non manca di rivendicare di esser riuscito a tenere insieme il Pd e quel che c'è alla sinistra: "Perché se non si vince rimangono solo i problemi, le paure e chi le cavalca. E il paese va a rotoli. Se poi questo tema contribuirà alla vittoria del centrosinistra anche un po' a cambiare gli schemini del dibattito nazionale questo ci sta tutto". Parole sufficiente a innescare polemiche.

Ad attaccarlo Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Dopo 5 anni di nulla vissuti alla 'chetichella'- dichiara - tra l'immobilismo sui rifiuti, le infrastrutture lasciate appese e la sanità abbandonata all'emergenza, scopriamo il grande bluff di 'Zinga l'invisibile': la Regione Lazio è solo un trampolino di lancio per scalzare Renzi. I cittadini del Lazio non hanno bisogno di un governatore a tempo, ma di una persona che renda efficiente l'assistenza sanitaria e il ciclo dei rifiuti, che faccia crescere l'economia e rilanciare l'occupazione". "Insomma - conclude - avrebbero diritto a un presidente a tempo pieno. AAA cercasi governatore con le palle".