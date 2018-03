Regionali, Zingaretti a Parisi: "Non dia lezioni, non sa niente del Lazio"

"Purtroppo Parisi non sa niente del Lazio: io dico che se mi fossi candidato presidente della Lombardia probabilmente i cittadini di Como mi avrebbero accolto con i forconi". Nicola Zingaretti, a poche ore dal silenzio elettorale, attacca lo sfidante di centrodestra Stefano Parisi, tornando sulla questione delle origini territoriali. Parisi, già candidato sindaco di Milano è di Roma, e lo ha più volte ribadito, ma ha lavorato per lo più nel capoluogo lombardo. Da qui l'appellativo di "milanese trapiantato nella Capitale", che i candidati avversari hanno spesso ricordato.

"Lui dovrebbe dire innanzitutto 'Grazie' ai cittadini del Lazio che tollerano che una persona che un anno fa si era candidato a sindaco di Milano, e che vive a Milano da 30 anni, adesso dia le lezioncine su come si fanno le cose". Così il governatore uscente ai microfoni di Radio Radio. "E' sceso dall'aereo e ha detto: 'Portero' il modello della Lombardia nel Lazio'. Gli vorrei raccontare che la crescita nel Lazio nell'ultimo anno è stata superiore e che malgrado tutto abbiamo avuto un saldo di nuove aziende maggiore rispetto all'Italia e abbiamo una crescita dell'export tre volte superiore".

E invece Parisi non ha risparmiato critiche a Zingaretti sulla gestione, per esempio, della sanità commissariata, definendolo "pavido" e immobile nelle scelte. "A Parisi chiederei più umiltà e più rispetto per i cittadini e fare meno il professorino. Deve chiedere scusa per essere arrivato qui solo ed esclusivamente perchè ha fallito il suo progetto politico: doveva essere la quinta gamba del centro-destra, non l'hanno voluto, non sapeva che fare e lo hanno portato qui". In merito alle critiche sollevate dallo stesso Parisi contro la gestione del post terremoto ad Amatrice, Zingaretti ha concluso: "Bisogna rispettare le storie e le persone. Del terremoto di Amatrice ne ha letto solo sui giornali. Se pensa che in sole due ore si può capire una situazione, non ha capito niente della complessità della vita".