Il giorno dopo il trionfo, Zingaretti: "Task force per le infrastrutture. Liste d'attesa? Lunedì convoco direttori delle Asl"

Nel "day after" della riconferma a governatore del Lazio, Nicola Zingaretti convoca una conferenza stampa al Tempio di Adriano, piazza di Pietra, per fare il punto della situazione e annunciare i primi interventi: "Importante dare subito continuità".

"Sulle infrastrutture noi abbiamo cinque anni alle spalle di grande lavoro di programmazione - spiega Zingaretti - e grazie al lavoro fatto con il Governo e l'Unione europea abbiamo accumulato un importante pacchetto di varie misure legate alle infrastrutture della regione per il valore di 6,1 miliardi. La prossima settimana - continua - avvieremo una task-force sulle infrastrutture per procedere ad una cabina di regia che controlli e monitori l'avvio dei cantieri su ferro, come su gomma, su tutto il territorioregionale". Si riparte sunito anche dalla sanità: "Lunedì un incontro con i direttori delle Asl per fare il punto della situazione e stabilire gli interventi da fare". Chi guiderà la Sanità? "E' presto per fare dei nomi - spiega il presidente - attendiamo la composizione della maggioranza e poi la squadra di Governo che, vista l'esperienza e i risultati di questi ultimi anni, non saranno membri del consiglio regionale".

Con i numeri non molto confortanti ed una maggioranza a rischio, si apre l'ipotesi di stringere alleanze: "Apriremo sicuramente al confronto con tutti - risponde Zingaretti -. Ieri sera Stefano Parisi mi ha scritto, ci siamo sentiti per salutarci, ci vedremo la prossima settimana per un confronto anche sui prossimi anni, lo ringrazio. Con Roberta Lombardi non mi sono sentito".

Il Governatore del Lazio "dribla" però ogni domanda rispetto al futuro del Pd: "Il mio contributo al partito lo sto già dando, lavorando bene per il Lazio. E questo intendo continuare a fare". Mentre su Renzi: "Mi ha scritto ieri sera, ho fatto caso solo stamattina al fatto che nel suo messaggio non abbia menzionato alla nostra vittoria".