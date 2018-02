Neve, allerta in tutto il Lazio: Zingaretti sospende la campagna elettorale

Campagna elettorale sospesa per il presidente Nicola Zingaretti. A richiedere uno stop la neve che ha creato non pochi disagi su tutto il territorio della Regione, da Roma ai comuni più isolati. Il governatore si è recato presso la Sala Operativa della Protezione Civile regionale per fare il punto della situazione. "Massima allerta da ieri e per tutta la notte con oltre 200 squadre sul territorio" ha fatto sapere in un tweet.

Questa mattina Zingaretti ha firmato la richiesta dello stato di mobilitazione. Inoltre, fa sapere la Regione Lazio in una nota, sono stati stanziati circa 4 milioni di euro aggiuntivi a disposizione dei Comuni della regione per le prime emergenze legate alla neve e al ghiaccio. La Sala Operativa ha attivato un monitoraggio già da ieri sera e coordinato le circa 200 squadre di volontari a supporto della viabilità. Un numero di volontari, continua la nota, è impiegato anche fuori dalle stazioni Tiburtina, Termini e Ostiense di Roma a sostegno dei cittadini.