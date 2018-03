Dalle comunali alle regionali, da Raggi a Lombardi: in due anni M5S cala in tutti i municipi

Se alle politiche il M5s, su Roma, tiene (resta il primo partito, con qualche emorragia nei municipi più critici), il quadro muta con i numeri delle elezioni regionali. I risultati confermano quanto i sondaggi avevano ampiamente anticipato: Roberta Lombardi, ferma al 26%, arriva terza e lascia il testa a testa ai rappresentanti dei partiti tradizionali tanto demonizzati. "Sapevamo sarebbe stato difficile - è il commento a caldo sui social - le regionali sono una corsa a sè".

Già, ma al netto delle peculiarità della partita, ci sono i numeri: rispetto ai consensi raggiunti alle comunali del 2016, quello della Faraona in corsa per la presidenza del Lazio è stato un calo netto. La vittoria è limitata a due municipi su 15. E se è vero che i votanti sono aumentati in tutti i territori, con una forbice tra 5mila e 16mila unità, ed quindi è cresciuto anche il dato numerico assoluto dei consensi, sulle percentuali il crollo è drastico.

Difficile dire se la discesa sia da attribuire a un malcontento dei romani rispetto al governo della sindaca, alle crisi sui territori (vedi i municipi III e VIII commissariati, il XII e il IV dove si sono registrati pesanti attriti tra eletti e attivisti), o piuttosto alle scarse simpatie riscosse dalla "zarina", sua acerrima nemica. Ma i dati parlano chiaro: in tutti i municipi i voti dei romani al movimento di Di Maio sono inferiori e non di poco rispetto a quando correva Virginia Raggi. Di seguito li riportiamo, uno per uno, confrontando affluenza, voti assoluti e percentuali.



I municipio

Nel 2016, con 76mila 493 votanti, il M5s ha portato a casa 16mila 259 voti, il 24,58%. Due anni dopo, alle regionali, con 86mila 226 votanti (9mila 733 in più), si attesta al 12,08%, con voti 15mila 834.

II municipio

Nel 2016, con 80mila 356 votanti, il M5s ha portato a casa 16mila 322 voti, il 24,21%. Due anni dopo, alle regionali, con 92mila 339 (11mila 983 in più), scende a 14mila 97, il 10,43% dei consensi espressi.

III municipio

Nel 2016, con 102mila 543 romani alle urne, la lista dei Cinque Stelle ha conquistato 31mila voti, il 34,79%. Due anni dopo, alle regionali, con 114mila 034 voti (11mila 491 votanti in più) il dato assoluto cresce a 35mila 308, ma scende di 14 punti la percentuale, ferma al 20,54,

IV municipio

Nel 2016, con 88mila 775 votanti, il M5s porta a casa 29.240 voti, il 37,65%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, con l'affluenza di 97mila 436 romani (8mila 861 votanti in più), il dato assoluto cresce a 35mila 623, ma la percentuale scende al 23,93%.

V municipio

Nel 2016, con 113.940 votanti, il M5s porta a casa 37mila 526 voti, il 37,04%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 122mila romani che si recano a votare (8mila in più), votano il M5s Stelle in 47mila 399, il 25,32% del totale.

VI municipio

Nel 2016, con 106mila 917 votanti, il M5s porta a casa 39mila 117 voti, il 42,05%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 117mila 733 romani che si recano a votare (10mila 816 in più), votano il M5s Stelle in 57mila 379, il 31,34 % del totale.

VII municipio

Nel 2016, con 155mila 098 votanti, il M5s porta a casa 48mila 676 voti, il 36,91%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 171mila 333 romani che si recano a votare (16mila 235 in più), votano il M5s Stelle in 58mila 902, il 22,54% del totale.

VIII municipio

Nel 2016, con 67mila 892 votanti, il M5s porta a casa 19mila 488 voti, il 32,92%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 73mila 846 romani che si recano a votare (5mila 954 in più), votano il M5s Stelle in 21mila 250, il 18,61% del totale.

IX municipio

Nel 2016, con 91mila 212 votanti, il M5s si attesta a 28mila 721 voti, il 32,92%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 102mila 762 romani che si recano a votare (11mila 550 in più), votano il M5s Stelle in 34mila 289, il 22,63% del totale.

X municipio

A Ostia si è andati al voto a novembre 2017, pertanto il confronto non viene effettuato.

XI municipio

Nel 2016, con 72mila 569 votanti, il M5s si attesta a 23mila 681 voti, il 37,04%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 80mila 182 romani che si recano a votare (7mila 613 in più), votano il M5s Stelle in 30mila 392, con la percentuale che scende a 24,49%.

XII municipio

Nel 2016, con 69mila 611 votanti, il M5s si attesta a 19mila 326, il 32,14%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 77mila 197 romani che si recano a votare (7mila 586 in più), votano il M5s Stelle in 21mila 836 elettori, con la percentuale che si abbassa drasticamente arrivando a toccare il 18,29%.

XIII municipio

Nel 2016, con 63mila 616 votanti, il M5s si attesta a 18mila 156, il 33,58%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 68mila 257 romani che si recano a votare (4mila 641 in più), votano il M5s Stelle in 22mila 484 elettori, con la percentuale che si abbassa drasticamente arrivando a toccare il 21%.

XIV municipio

Nel 2016, con 89mila 526 votanti, il M5s si attesta a 28mila 176, il 36,21%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 98mila 959 romani che si recano a votare (9mila 433 in più), votano il M5s Stelle in 34mila 531 elettori, con la percentuale che si abbassa arrivando a toccare il 22,79%.

XV municipio

Nel 2016, con 67mila 990 votanti, il M5s si attesta a 17mila 968, il 30,05%. Due anni dopo, alle elezioni regionali, su 77mila 105 romani che si recano a votare (9mila 115 in più), votano il M5s Stelle in 20mila 485 elettori, con la percentuale che si abbassa drasticamente arrivando a toccare il 17,08%.

Una perdita di elettori che è nei numeri, conseguenza di un mix di fattori. Dai delusi per i risultati del governo Raggi (forse sotto le aspettative), ai sostenitori della sindaca sì ma non della Faraona. E qui si entra nei giochi di correnti interne che animano dalla prima ora il Movimento capitolino. Congelati in campagna elettorale per narrare di un gruppo politico compatto, sono ora pronti a riemergere. Da una parte l'asse De Vito-Lombardi che esce depotenziato con il risultato delle regionali, dall'altra la sindaca e il suo "raggio magico" (su tutti Daniele Frongia) silenziato e depotenziato con la bufera Marra, che si prepara alla restaurazione.