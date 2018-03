VIDEO | Zingaretti è di nuovo Presidente, è festa al Tempio di Adriano

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per la prima volta i cittadini del Lazio confermano il loro Governatore

"C'è stata una incredibile, straordinaria e bellissima rimonta" ha esordito Zingaretti visibilmente soddisfatto e acclamato da cori "Nicola, Nicola".

"Si apre una nuova fase in cui la nostra alleanza del fare, così l'abbiamo chiamata, deve dare il suo contributo culturale per ricostruire e rigenerare il centrosinistra. È il tempo della rigenerazione. Mi permetto di dire - ha aggiunto - che questo significa per tutti ricostruire un progetto e una cultura politica, un'identità per chi si sente da questa parte del campo, all'insegna del rispetto delle differenze e nella piena condivisione del valore delle differenze, che unite in un'unica cultura politica non significano debolezza ma forza".

"Questo è stato un incredibile risultato, importante perchè offre alla nostra comunità la giusta stabilità. Arrivata, tra l'altro, nei giorni della più devastante sconfitta della sinistra della storia della Repubblica. Un risultato che dimostra che siamo vivi e che si può vincere mentre governiamo e non sempre dall'opposizione".