A commentare i primi dati delle proiezioni nel comitato elettorale di Stefano Parisi, all’hotel Savoy di via Ludovisi, è Donato Robilotta della segreteria politica, e capolista di “Energie per l’Italia” . “Confidiamo nel dato nazionale, che faccia da traino anche per il risultato delle regionali - continua Robilotta - sapendo bene che è un’altra scheda e un’altra partita”.