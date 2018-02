VIDEO | Regionali, Stefano Parisi conquista la Cna: "Valorizziamo le nostre produzioni d'eccellenza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il secondo degli appuntamenti organizzati dalla Cna di Roma e del Lazio con i candidati presidente, a cui vengono sottoposte le “10 proposte per una Regione dalla parte delle imprese".

Il documento sottoposto a Stefano Parisi, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria (Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Federlazio).

I dieci punti: un confronto continuo tra istituzione e imprese, una politica economica in grado di dare indirizzi chiari per lo sviluppo di territori e comparti strategici, ambiente favorevole alle Start up, attrarre investimenti stranieri, Impresa 4.0, maggiore semplificazione normativa, favorire condizioni di credito alle imprese, abbassamento della pressione fiscale, le infrastrutture, rilanciare istruzione e formazione professionale.