Regionali, Focus Ambiente | Alemanni (Verdi): "Piani di assetto per rilanciare i nostri parchi"

Per capire proposte e programmi dei vari partiti in corsa per le Regionali del Lazio, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati al consiglio regionale e di intervistarli su singoli temi.

Francesco Alemanni, responsabile nazionale dei Verdi è candidato al consiglio regionale del Lazio come capolista della lista Insieme a sostegno di Nicola Zingaretti presidente. Con lui abbiamo voluto affrontare la questione ambientale: dal piano rifiuti regionale alla questione dei parchi. Alemanni è candidato anche alla Camera sempre come capolista della lista Insieme.

L’intervista di Ylenia Sina.