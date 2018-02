Regionali, Focus Ambiente | Avenali (Pd): "Entro il 2020 tariffa puntuale sui rifiuti in tutti il comuni del Lazio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per capire proposte e programmi dei vari partiti in corsa per le Regionali del Lazio, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati al consiglio regionale e di intervistarli su singoli temi.

Cristiana Avenali, consigliera regionale uscente e già direttrice di Legambiente Lazio, è candidata al consiglio regionale con il Partito democratico. Vista la sua esperienza sui temi ambientali, abbiamo deciso di chiederle come la Regione si deve muovere nei prossimi anni su piano rifiuti, impiantistica, raccolta differenziata e gestione dei parchi regionali.

L’intervista di Fabio Grilli.