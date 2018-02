Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per capire proposte e programmi dei vari partiti in corsa per le Regionali del Lazio, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati al consiglio regionale e di intervistarli su singoli temi.

Adriano Palozzi, consigliere uscente di Forza Italia, è candidato al consiglio regionale del Lazio. Abbiamo voluto affrontare con lui il tema della mobilità.

L’intervista di Ginevra Nozzoli.