VIDEO | Regionali, Zingaretti da Cna: “Ci siamo rialzati in piedi, ora possiamo correre”

Il terzo degli appuntamenti organizzati dalla Cna di Roma e del Lazio con i candidati presidente, a cui vengono sottoposte le “10 proposte per una Regione dalla parte delle imprese".

Il documento sottoposto a Nicola Zingaretti, governatore uscente della Regione Lazio per il Partito democratico, è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria (Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Federlazio).

I dieci punti: un confronto continuo tra istituzione e imprese, una politica economica in grado di dare indirizzi chiari per lo sviluppo di territori e comparti strategici, ambiente favorevole alle Start up, attrarre investimenti stranieri, Impresa 4.0, maggiore semplificazione normativa, favorire condizioni di credito alle imprese, abbassamento della pressione fiscale, le infrastrutture, rilanciare istruzione e formazione professionale.

Zingaretti ricorda i risultati “ottenuti un questi cinque anni di lavoro”, per poi elencare “quello che concretamente ora possiamo fare”, chiedendo continuità di governo alle associazioni di categoria presenti in sala. Un estratto dell’incontro di oggi nella sede di Cna.