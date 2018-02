Regionali, Focus Attività produttive | Leonori (Pd): "Aggiornare subito la legge sul commercio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per capire proposte e programmi dei vari partiti in corsa per le Regionali del Lazio, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati al consiglio regionale e di intervistarli su singoli temi.

Marta Leonori è candidata al consiglio regionale del Lazio con il Partito democratico. Già assessore capitolino alle Attività produttive durante la giunta di Ignazio Marino, le abbiamo chiesto, specificatamente sul tema, come la Pisana dovrebbe riformare il commercio, attrarre nuovi investimenti, ma anche sulle misure da adottare per dare lavoro ai giovani laziali.

L’intervista di Ginevra Nozzoli.