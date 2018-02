"Ai genitori che non vaccinano i figli 600 euro al mese per la scuola a domicilio"

Soldi alle famiglie che non vaccinano i loro figli. Meglio, risorse pubbliche da destinare ai genitori che ripiegheranno sull'home schooling. La proposta choc di Davide Tutino, candidato di +Europa alla Regione Lazio, è figlia di un'iniziativa personale che è stata prontamente sconfessata dalla stessa dirigenza radicale. Nonostante questo ed anche a dispetto delle tante critiche ricevute l'ex consigliere radicale del Municipio VII rivendica la proposta.

Tutino sta facendo discutere la sua iniziativa. Partiamo dall'home schooling, già esiste oppure anche questa è una sua proposta?

Esiste anche se in Italia è poco diffusa. Ma lo sarà sempre di più visto che, solo nel Lazio, sono migliaia le famiglie che non avendo vaccinato i figli avranno problemi ad iscriverli a scuola. Per questo ritengo che la mia proposta rappresenti una soluzione win to win in cui ci guadagnano tutti. Fermo restando per ora la legge sull'obbligo vaccinale, diamo la possibilità alle famiglie che non vogliono vaccinare i figli di non essere messe alla gogna.

Ma le risorse per un'iniziativa del genere dove si prendono?

Oggi lo Stato spende cifre considerevoli per far studiare i suoi cittadini. Verosimilmente possiamo ipotizzare che una cifra vicina ai duemila euro al mese. Io suggerisco di conferire assegni mensili da seicento euro alle famiglie che puntano sull'home schooling.

Ma i suoi figli li ha vaccinati?

Ho studiato e mi sono confrontato con molti medici che sono a favore o viceversa sono contrari alla somministrazione dei vaccini. Nel caso specifico, in piena coscienza, ho deciso di non vaccinarli. Ma al tempo stesso, vorrei sottolinearlo, io non ho mai ritenuto di dire ad altri ciò che debbono fare.

Cosa c'è nella legge Lorenzin che non la soddisfa?

Ritengo che sia sbagliata innanzitutto perchè impedisce ai medici di agire in scienza e coscienza e così facendo rompe il rapporto fiduciario con i pazientei. Io sono un convinto assertore della ricerca scientifica, non della verità scientifica che non esiste. La legge Lorenzin punta ad istituire su una scienza di Stato che è la più grande nemica della ricerca scientifica. Inoltre da un ponto di vista politico ritengo che quella legge abbia criminalizzato migliaia di famiglie e questo non mi sembra per niente accettabile.

Il segretario romano dei Radicali, Davide Capriccioli, ha però preso le distanze dalla sua posizione...dicendo che non è nel programma di + Europa

Sì è vero, la mia posizione è personale e non rappresenta quella della lista. Tuttavia faccio notare che ci sono direttive del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo che indicano come gli stati debbano sostenere economicamente tutte le forme d'istruzione. quindi anche l'home schooling. In tal senso la mia proposta è in linea con l'idea di portare anche nel Lazio un po' più d'Europa. A maggior ragione ora che ci sono migliaia di famiglie disperate.