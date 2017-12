Terremoto, Barillari chi? "Qui il consigliere grillino mai visto. Zingaretti vicino a noi"

"Investimenti a fondo perduto per la campagna elettorale di Zingaretti". Così il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Davide Barillari, ha risposto ad un tweet della Regione Lazio che annunciava investimenti per le microimprese con sede nel cratere del terremoto. Una polemica, quella di Barillari, che non è passata inosservata nei comuni del cratere. In particolare, il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, ha preso le difese di Zingaretti, sbugiardando il consigliere pentastellato.

"Come sindaco del cratere posso testimoniare che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti", afferma Nelli, "è stato vicino alle nostre comunità fin dall'alba del 24 agosto dello scorso anno". Su Barillari: "Non conosco il consigliere regionale Davide Barillari, ma ho letto una sua esternazione a dir poco fuori luogo, e cioè che le risorse che la Regione Lazio sta destinando alle imprese del cratere sismico sarebbero 'investimenti a fondo perduto per la campagna elettorale di Zingaretti'. Non ho mai avuto il piacere di incontrare nel mio comune il consigliere Barillari, venga qua e tocchi con mano cosa si sta facendo con gli aiuti regionali, chieda agli imprenditori a cosa servono le risorse di cui parla". Quindi un auspicio: "Spero nessuno faccia campagna elettorale per le prossime elezioni regionali speculando sui problemi dei terremotati, sarebbe un grave errore".