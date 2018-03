Regionali, Parisi sconfitto: "Grande risultato. Con più tempo avremmo vinto"

"Perché applaudite? Abbiamo perso!". Scherza Stefano Parisi, nel saluto finale ai sostenitori che lo acclamano all'hotel Savoy, dove il candidato di centrodestra ha seguito insieme ai familiari la lenta pubblicazione di proiezioni e dati del Viminale. Dal comitato di piazza di Pietra il governatore uscente, riconfermato, Nicola Zingaretti, annuncia la vittoria alle 22, prima del previsto, quando ancora mancano da conteggiare 2mila sezioni. Ma il risultato è certo. E anche il leader del centrodestra è costretto a prendere la parola.

"Non siamo arrivati primi ma abbiamo comunque avuto un grande risultato, con una differenza inferiore rispetto a quanto detto da Zingaretti, meno di 250 mila voti" commenta Parisi alle telecamere. "E se avessimo avuto più tempo, e un confronto con Zingaretti su un palco (che il candidato aveva chiesto in più occasioni, ndr) avremmo vinto le elezioni". La sconfitta, inutile nasconderlo, è amara, per un estenuante testa a testa andato avanti fino all'ultimo. E nella hall dell'albergo di via Ludovisi c'è chi ancora conta i voti e immagina colpi di scena. Parisi invece è più che realista. Con toni pacati ma fermi, il leader di Energie per l'Italia annuncia che si siederà all'opposizione. E che darà battaglia.

"Faccio i miei auguri a Zingaretti, sperando che in questi anni governi bene. La nostra Regione merita di più, mi auguro che abbia più coraggio di fare scelte che non ha fatto per la nostra ragione. Noi faremo sicuramente da sprone perché si cambi davvero passo. Sanità, infrastrutture, rifiuti, sono tanti i punti su cui intervenire". Esclude ogni ipotesi di appoggiare, su alcuni punti programmatici, il governo Zingaretti (che faticherà, numeri alla mano, a trovare una maggioranza in consiglio). E allontana scenari che già lo vogliono con qualche incarico in un ipotetico governo di centrodestra: "E' un tema che non esiste".