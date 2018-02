Regionali, Zingaretti resta in testa nei sondaggi: Lombardi sotto di 14 punti

Nicola Zingaretti in testa con un distacco su Roberta Lombardi del 14 per cento. Distacco che sale a 22 per cento se si paragona al risultato prospettato per Stefano Parisi. E' il risultato del sondaggio elaborato dall'Istituto Piepoli e pubblicato oggi dal quotidiano 'La Notizia'. In particolare, secondo il sondaggio, la percentuale di cittadini del Lazio che sceglierà il governatore uscente va dal 38 al 42 contro il 25-28 per cento della candidata del Movimento cinque stelle. Ancora più indietro il candidato del centrodestra Stefano Parisi, fermo al 16-18 per cento. Sergio Pirozzi si attesta invece tra il 6 e l'8 per cento.

A un mese dall'apertura delle urne il candidato dem, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che comprende anche Liberi e Uguali, appare saldamente in testa sulla candidata grillina. Una situazione già rivelata da altre rilevazioni effettuate nelle scorse settimane quando però non era ancora conisciuto il nome del candidato di centrodestra. Anche con il nome di Stefano Parisi sul tavolo, però, il centrodestra non riesce a sfondare nei sondaggi. Anzi. L'ex candidato sindaco di Milano cala addirittura di quale punto rispetto rispetto alle percentuali rilevate con l'ipotesi Maurizio Gasparri.

Si tratta di "un’importante conferma" si legge in una nota del comitato elettorale per Zingaretti Presidente "soprattutto perché si tratta della prima rilevazione con tutti i candidati. Neanche sommando le percentuali dei due candidati in campo, il centrodestra si avvicinerebbe al consenso di Zingaretti. Mentre, come nota il presidente dell’Istituto Piepoli Roberto Baldassarri, la Lombardi, intorno al 26%, non riesce ad aggiungere nulla al valore del M5S" continua la nota.