Regionali, Lombardi crolla nei sondaggi: la grillina perde 9 punti in 20 giorni

Nicola Zingaretti al 44%, a + 19 da Parisi. Roberta Lombardi solo terza, staccata di 24 punti percentuali. Sono i numeri del sondaggio di Index Research diffusi ieri sera nel corso della trasmissione televisiva Piazza Pulita. La seconda rilevazione con tutti i candidati in campo per le elezioni regionali nel Lazio conferma Zingaretti come il candidato che attrae più consensi tra i cittadini del Lazio. Secondo il nuovo sondaggio, il vantaggio di Zingaretti sui contendenti per la presidenza della Regione si fa ancora più consistente. Il presidente uscente è stimato infatti al 44% delle preferenze, mentre Stefano Parisi viene accreditato del 25%. Terza Roberta Lombardi, con il 20% delle intenzioni di voto. Per Sergio Pirozzi l’8% dei consensi.

Il 12 gennaio, quando il centrodestra non aveva ancora deciso il proprio candidato, la situazione rilevata dallo stesso istituto di ricerca, sempre per Piazza Pulita, era diversa. Zingaretti si trovava infatti al 36%, 8 punti in meno dell'ultimo sondaggio. Perde 9 punti Roberta Lombardi, che passa dal 29 al 20%.

La rilevazione di ieri

La rilevazione di due settimane fa