Regionali, il sondaggio: Zingaretti al 37,6%, Roberta Lombardi al 29,3%

Zingaretti al 37,6%, Roberta Lombardi al 29,3%, Maurizio Gasparri al 21,5%. Sergio Pirozzi? Ricompreso tra gli altri insieme a Mauro Antonini di CasaPound, per una percentuale pari all'11,7%. Sono i risultati del sondaggio Winpoll per conto di Scenari Politici relativo alle regionali del 4 marzo 2018 nel Lazio.

A meno di due mesi dal voto l'attuale governatore appare saldamente in testa sulla candidata grillina. La variabile più importante però appare trascurata da questo sondaggio. Il centrodestra ad oggi conta su due candidati, Gasparri e Pirozzi. Quest'ultimo non sembra intenzionato a mollare e a voler proseguire la sua corsa verso La Pisana.

Seicento le interviste effettuate tra il 29 e il 31 dicembre su tutte le province laziali. In quel periodo la candidatura di Gasparri, ancora oggi non ufficiale ma certamente più vicina, era poco più di una voce.

Dato interessante è invece quello di Roberta Lombardi. La candidata del Movimento Cinque Stelle raccoglie meno del 40% e si attesta al secondo posto. Una corsa quindi apparentemente in salita, diversa da quella della sua ex nemica Virginia Raggi che, nella conquista del Campidoglio, era data sempre in testa nei sondaggi.

I dettagli del sondaggio dal sito http://www.sondaggipoliticoelettorali.it