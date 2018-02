Regionali 2018, Lombardi progetta la riduzione dell'Irpef "per chi investe in un fondo regionale"

"Cancelleremo l'addizonale Irpef". È l'ultima promessa elettorale che arriva dalla candidata del Movimento cinque stelle, Roberta Lombardi. "Si può fare" ha spiegato con un post su Facebook "ho messo a punto con un team di esperti una manovra che mira a produrre infrastrutture riducendo le tasse dei cittadini laziali, che sono le più alte di Italia". Su ogni famiglia del Lazio, ha spiegato la deputata "grava un debito pubblico regionale di circa 15.000 euro, su cui la Regione paga cospicui interessi e che contribuisce a determinare i circa 1000 euro di addizionali regionali che ogni anno tutti noi siamo costretti a pagare".

Ecco il progetto di Lombardi. "Istituire un fondo regionale che ripristini il rapporto tra le famiglie e il loro territorio e che potrà emettere anche titoli di debito regionale, attraverso cui riusciremo a realizzare grandi infrastrutture ferroviarie (come la metropolitana leggera sulla Pontina) e l'aeroporto di provincia. Parliamo di investimenti pubblici che mirano a offrire nuovi servizi alla cittadinanza".

"Vogliamo dare la possibilità alle famiglie laziali di dirottare una piccolissima parte dei soldi che tengono in banca, dove sono fermi" ha aggiunto "al fondo della Regione Lazio che vogliamo istituire partecipando così alla redditività che quella infrastruttura sarà in grado di produrre ed avendo comunque il capitale investito garantito dalla Regione". Non solo. "A seconda della partecipazione al fondo, sarà applicata una riduzione progressiva dell'addizionale Irpef, fino a un azzeramento totale".