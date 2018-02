"Il dimezzamento dello stipendio della Lombardi è una fake news"

Da giorni il sito www.tirendiconto.it è finito al centro della campagna elettorale. L'esplosione di Rimborsopoli ha acceso i riflettori su come i parlamentari grillini rendicontano quanto guadagnano e se, come e quando restituiscono quanto promesso, ovvero il loro stipendio. A finire nel ciclone delle polemiche c'è anche Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione Lazio, attaccata per non aver rendicontato gli ultimi quattro mesi. Una critica smontata dalla stessa faraona che però tace sull'attacco ricevuto dalla deputata dem, Lorenza Bonaccorsi secondo cui "il dimezzamento dello stipendio è una fake news".

Su cosa si basa l'attacco della Bonaccorsi? Anche qui galeotto fu tirendiconto.it. Già perché cliccando sul profilo della Lombardi si possono scorgere le spese sostenute dall'ormai ex parlamentare. Si scopre, per esempio, che a novembre ha restituito 1.582 euro. 4.825,74 è lo stipendio: di questi 3.243,74 sono stati trattenuti. A questi soldi si aggiunge la voce rimborsi. 6.986,53 euro: 137 euro per la voce altre spese, 448 alla voce spese telefoniche, 724 euro per i trasporti e 322 euro per il vitto. C'è poi l'esercizio di mandato: attività ed eventi sul territorio 659,50; collaboratori 7.295,36 €; consulenze 304,51 €; Gestione Ufficio 154,23.

Tutto questo porta la deputata dem Lorenza Bonaccorsi ad attaccare la candidata alla presidenza della Regione Lazio: "Il dimezzamento dello stipendio tanto sbandierato da Roberta Lombardi è una bufala come quello dei suoi colleghi parlamentari M5s. Basta andare nel loro sito per verificare che Lombardi ogni mese si riduce il compenso di circa 1.700 euro, su un totale tra stipendio, rimborsi e diaria di oltre 12mila euro netti. Parliamo di poco più del 10%, meno addirittura del contributo di solidarietà del 15% sulle pensioni alte che era stato varato qualche anno fa".

"Il dimezzamento dello stipendio- prosegue Bonaccorsi- della candidata alla Regione Lazio è una fake news, come quando dichiarò che avrebbe corso senza paracadute: come capolista del Movimento 5 stelle avrà il seggio sicuro in consiglio regionale, comunque vadano le cose. E con i sondaggi che danno Zingaretti al doppio dei consensi della candidata cinquestelle, si tratta di un paracadute dorato".

Come detto ieri la Lombardi, finita sott'attacco come gran parte del Movimento, si è difesa su facebook: "Non solo ho rendicontato sia ottobre che novembre (mi manca dicembre, ma a gennaio ero, come oggi, in campagna elettorale, quindi ovviamente mi è stato difficile contabilizzare), ma dal 2013 ho restituito ai cittadini più di 155mila euro. E l’ho fatto senza una legge che me lo chiedesse. Io ho fatto così, qualcun altro sono 30 anni che vive di politica, pagato dal Pd per fare comizi elettorali, indagato per la seconda volta in Mafia Capitale per falsa testimonianza. Io ho fatto una legge per dimezzare gli stipendi dei parlamentari e il suo partito, il partito che ora mi attacca strumentalizzando i fatti, l’ha bocciata. Ma vi rendete conto? Sono senza vergogna!"