Elezioni 4 marzo, dove ritirare la tessera elettorale a Roma

Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica 4 marzo le cittadine e i cittadini romani saranno chiamati alle urne. Dalle 7 alle 23 i seggi saranno aperti per eleggere i rappresentanti del Parlamento. Inoltre, nel Lazio, si voterà per il rinnovo del presidente della Regione e del Consiglio. Per ritirare la propria tessera bisogna recarsi all’ufficio elettorale, che sarà aperto pure domenica.

Dove sono rilasciate le tessere elettorali

Chi ha smarrito, esaurito, deteriorato la tessera elettorale può richiederla e ritirarla in tutti i Municipi della città o, in alternativa, al servizio elettorale centrale di via Petroselli (civico 50) a prescindere dal domicilio e senza tenere conto del servizio di prenotazione TuPassi. L’elettore, per evitare le corse dell’ultima ora, deve assolutamente controllare per tempo se è in possesso o meno della tessera. Così facendo, sarà più facile evitare la fila per ottenere il duplicato. Questi gli orari di apertura straordinaria al pubblico: martedì 27 febbraio dalle ore 8,30 alle 17,30; mercoledì 28 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 17,30; giovedì 1 marzo dalle ore 8,30 alle ore 17,30; venerdì 2 marzo dalle 8,30 alle 18; sabato 3 marzo dalle 9 alle 18; domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Le tessere per i nuovi iscritti

Spostando l’attenzione sulle tessere dei nuovi iscritti, queste sono state spedite con una raccomandata ai rispettivi domicili. Nel caso in cui dovesse registrarsi una mancata consegna, in prossimità del voto, potrà essere rilasciato l’attestato sostitutivo della tessera elettorale.

La tessera elettorale e il riconoscimento

La tessera elettorale è composta da diciotto spazi dove viene apposto il timbro che attesta il voto. Le caselle possono essere state riempite tutte se è sempre stato esercitato il diritto di voto. Per questo, se la tessera è compilata in ogni suo spazio, è necessario richiederne una nuova. A chiudere, un aspetto da non tralasciare: gli elettori che domenica 4 marzo risulteranno sprovvisti di un documento di riconoscimento, saranno identificati al seggio mediante l’esibizione della ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica.

Orari di Apertura Straordinaria al Pubblico



sabato 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00

domenica 4 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00