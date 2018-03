Elezioni 4 marzo, dove ritirare la tessera elettorale a Roma. Gli indirizzi municipio per municipio

"Dove ritiro la tessera elettorale?" oppure "In quale ufficio del Municipio devo andare?". Queste sono alcune domande che, probabilmente, si sono poste sia le romane che i romani a poche ore da domenica 4 marzo, giorno in cui si voterà sia per l'elezioni politiche che per le regionali. L'Amministrazione comunale, per agevolare le operazioni di rilascio della tessera, ha previsto delle aperture straordinarie. Le tessere possono essere richieste nei Municipi oppure presso il servizio elettorale centrale di via Luigi Petroselli, 50. Predisposti anche degli orari ad hoc': da lunedì 26 febbraio a giovedi 1 marzo dalle 8,30 alle 17,30; venerdì 2 marzo dalle 8,30 alle 18; sabato 3 marzo dalle 9 alle 18; domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.

Il ritiro della tessera elettorale

Per avere la tessera elettorale, come detto, è possibile recarsi negli uffici municipali a prescindere dal domicilio, senza l'utilizzo del servizio di prenotazione TuPassi e con rilascio immediato. Chi ne è interessato? I cittadini che abbiano smarrito, esaurito, deteriorato o non ritirato la tessera elettorale. Quest'ultima, poi, può essere consegnata "a un familiare convivente dell'intestatario, purché munito di delega scritta in carta semplice accompagnata dall'originale del documento del delegante".

Come si è ammessi al voto

Per essere ammessi al voto presso la sezione elettorale di appartenenza "è necessario esibire la tessera elettorale insieme a uno tra i seguenti documenti di riconoscimento". Ovvero

carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

possibilità di identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica.

Se per caso non si disponesse di nessuno di questi documenti di identità "gli uffici dovranno fornire senza prenotazione e direttamente allo sportello la carta di identità cartacea".

Trasporto elettori con disabilità

Infine, per quanto concerne il trasporto degli elettori con disabilità, dal 26 febbraio al 3 marzo (8-12, 16-20) e domenica 4 marzo (7-23) contattando i numeri della polizia locale 06/6769-2540/2541, sarà possibile attivare il servizio fornendo:

generalità

indirizzo dell'abitazione

il numero telefonico

il Municipio di appartenenza

Al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, gli interessati dovranno munirsi dell'attestazione medica e del certificato di accompagnamento rilasciati dalla Asl competente per territorio.

Di seguito gli indirizzo su dove ritirare la tessera elettorale nei Municipi:

Municipio I: via Luigi Petroselli, 50; circonvallazione Trionfale, 19

Municipio II via Dire Daua, 11; piazza Grecia, 23; via Goito, 35

Municipio III: via Umberto Fracchia 45 e via Flavio Andò 10/12

Municipio IV: via Tiburtina 1163

Municipio V: via Torre Annunziata 1; via Prenestina 510

Municipio VI: viale Duilio Cambellotti, 11

Municipio VII: piazza di Cinecittà, 11; via Tommaso Fortifiocca, 71

Municipio VIII: via Benedetto Croce, 50

Municipio IX: viale Ignazio Silone I ponte; largo Nicolò Cannella

Municipio X Via Claudio, 1 (Ostia); largo di Capelvenere (Acilia)

Municipio XI: nella giornata di venerdì 2 marzo via Cardano, via Mazzacurati e via Portuense 579 aperte sino alle 18, la sede di via Fauglia aperta solo di mattina, chiusa quella del Trullo; sabato e domenica aperte le sedi di via Cardano, via Mazzacurati e via Portuense, 579 mentre resteranno chiuse sia quella di via Fauglia che quella del Trullo

Municipio XII: via Fabiola, 14; viale Luigi Moretti, 22

Municipio XIII: via Aurelia, 470

Municipio XIV: Padiglione 29, Santa Maria della Pietà (piazza Santa Maria della Pietà, 5)

Municipio XV: La Storta - via Enrico Bassano, 10; Prima Porta - piazza Saxa Rubra, 19; Cesano - via Stazione di Cesano 838; via Riano ( Ponte Milvio).