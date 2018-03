Elezioni regionali Lazio 2018: i risultati

Chi ha vinto le elezioni regionali del Lazio? Nicola Zingaretti sarà l'unico esponente del centrosinistra a festeggiare? A Stefano Parisi sarà riuscita l'impresa di una rimonta impossibile almeno sino a qualche settimana fa? Quanti voti ha preso Roberta Lombardi e il Movimento Cinque Stelle? Le risposte arriveranno dalle 14 di oggi, quando avrà inizio lo spoglio per le elezioni regionali nel Lazio. Di ieri sera l'unico exit poll Rai che sanciva di fatto un testa a testa tra Zingaretti, comunque davanti, e Stefano Parisi. Quest'ultimo, con una forchetta di voti tra il 26 e il 30%, sfiora le percentuali di Zingaretti, primo, secondo gli exit poll, con percentuali tra il 30 e il 34%. Leggermente più staccata Roberta Lombardi.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta

16.30 - Terza proiezione Rai/Opinio. Zingaretti scende al 33,2%. Sale Parisi che ora tallona Roberta Lombardi, distante solo mezzo punto percentuale.

16.13 - Primi dati reali dal sito del ministero degli Interni. 8 sezioni su 5.285 (6 in provincia di Rieti, 2 a Latina) - Parisi 40,90; Zingaretti 24,57; Lombardi 22,70; Pirozzi 8,07; Antonini 2,80

16.10 - Dalla seconda proiezione Swg per La7 si evince che il candidato del centrosinistra Nicola Zingaretti e' in testa nel Lazio con il 31,1%, seguito da Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle con il 29,5%. Terzo il candidato di centrodestra Stefano Parisi al 28,5%. Quarto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che con la sua lista raggiunge il 6%. La seconda proiezione ha una copertura del 50% e un margine di errore del +/- 1,39%.

16.00- Cresce l'attesa all'Hotel Savoy di Roma, dove a breve parlerà il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Stefano Parisi. Dopo le prime proiezioni - che vedono il candidato azzzurro, in uno sotto Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi, nell'altro a pochi punti dal governatore uscente - c'è abbastanza fermento e la sala dove inizierà la conferenza stampa si sta velocemente riempiendo. Il tutto in attesa di Parisi che sta comunque seguendo i risultati all'interno dell'albergo in compagnia della famiglia.

15.44 - Seconda proiezione Rai/Opinio. Nicola Zingaretti, resta in testa nello spoglio delle elezioni regionali del Lazio con il 34,4%. In seconda posizione, calata di qualche decimale, Roberta Lombardi con 31,9%. Segue in terza Stefano Parisi con il 26,8%. Pirozzi, in quarta posizione, per ora conquista il 4,8%.

15.35 - Il candidato di CasaPound, Mauro Antonini, scrive in una nota: "Non resterò con le mani in mano ad aspettare l'esito finale delle elezioni regionali. Io sono innanzitutto un militante. Ecco perché sono nel mio seggio storico a Casalbertone a difendere ogni singolo voto espresso per CasaPound dai miei concittadini, insieme con gli altri attivisti".

15.32 - Parla Devid Porrello, consigliere uscente del Movimento cinque stelle, ricandidato e vicepresidente 'ombra' di un'eventuale giunta di Roberta Lombardi. "È una prima proiezione e la copertura è bassa, solo al 5%, ma già siamo lì: i dati ci danno incollati a Zingaretti e questo ci dà buone speranze" ha detto parlando dalla sala stampa allestita all'hotel H10 di Roma.

15.30 - I primi risultati relativi alle proiezioni delle elezioni regionali sono stati accolti con un applauso liberatorio dai presenti all'interno del comitato di Nicola Zingaretti al tempio di Adriano. L'atmosfera, fino a quel momento molto tesa, si è sciolta con l'arrivo dei primi numeri anche se, continuano a ripetere dallo staff di Zingaretti, i dati sono troppo incerti per poter fare un commento.

15.19 - La7, Swg prima proiezione con campione 20%. Zingaretti avanti di 2 punti su Parisi. Lombardi staccata di 5 punti. Touadì 0,3; Antonini (CasaPound) 2,2%; Canitano (Potere al Popolo) 1,8%; Democrazia Cristiana 0,3%; Rosati 0,1. La copertura delle sezioni campionate è al 20 per cento. Il margine di errore è per tutti i candidati dell'1,8 per cento.

15.18 - Tg1, prima proiezione. Nicola Zingaretti avanti di due punti su Roberta Lombardi. Più staccato Parisi.

14.00 - Tg1, la prima proiezione su dati reali delle Regionali Lazio ci sarà alle 15.00. Ecco gli exit poll già noti da ieri.

14.42 - Parla il referente di Energia per l'Italia e per il Lazio e capolista a Roma, Donato Robilotta: "Dai dati di Camera e Senato emerge un trend positivo del centrodestra che ci fa ben sperare. Ovviamente le elezioni regionali hanno una scheda diversa ma dai dati relativi del Viminale immaginiamo che in un punto o punto e mezzo ci siano tutti e tre candidati. Dunque si può parlare di una battaglia al fotofinish".

C'è però un dato reale da cui si può partire. Nel Lazio, alle elezioni politiche, la coalizione di centrosinitra ha raccolto 300.000 voti in meno rispetto al centrodestra. Non proprio un'inezia. Se su Roma il centrosinistra, pur terzo, non sprofonda, nelle altre province si può parlare di vero e proprio cappotto. A Latina e Frosinone il centrodestra sfonda quota 40. Percentuali simili a Viterbo.

Variabili rispetto al voto nazionale sono da un lato l'alleanza con LeU da parte del centrosinistra e dall'altra la presenza di Pirozzi che sottrarrà una percentuale di voti a Parisi. Ulteriore aspetto da tenere in considerazione sono le civiche che, nei piani di Zingaretti, dovrebbero drenare i voti persi dal Pd. Uno spoglio in salita, per quella che appare un'impresa. Di certo appare difficile la possibilità di una maggioranza ampia.

Lo spoglio partirà alle 14. Come sempre arriveranno le prime proiezioni e poi i dati reali. Le distanze risicate fanno pensare a tempi lunghi per la proclamazione.

