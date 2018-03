Elezioni Regione Lazio 2018: risultati exit poll

Lo spoglio per le regionali dalle 15 di lunedì 5 marzo. Nella serata di oggi saranno diffusi i primi exit poll. Non appena disponibili su questa pagina pubblicheremo le prime rilevazioni disponibili.

Ore 23.10 - Exit poll Rai. Nicola Zingaretti viene dato in vantaggio con una forchetta tra il 30 e il 34 per cento. La forchetta più alta di Stefano Parisi, 30%, sfiora la leadership del candidato del centrosinistra. Parisi è secondo tra il 26 e il 30%. Terza Roberta Lombardi 25 e 29%.

In corsa per le elezioni regionali del Lazio 2018 9 candidati che si contendono la presidenza del Lazio. Il governatore uscente Nicola Zingaretti è sostenuto da una coalizione di centrosinistra che comprende Pd, Insieme, +Europa, Liberi e Uguali, Lista Civica Nicola Zingaretti e Centro Solidale per Zingaretti. Stefano Parisi, candidato del centrodestra, ha con sè invece Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia, Noi con l'Italia. Il M5s schiera Roberta Lombardi. Sergio Pirozzi è appoggiato dalla lista civica che porta il suo nome e dalla 'Lista Nathan'. La Civica Popolare del ministro Lorenzin prova a conquistare la Regione con Jean-Leonard Touadì. Casapound punta su Mauro Antonini. Anche Potere al Popolo si affida a un suo candidato, Elisabetta Canitano. C'è poi 'Riconquistare l'Italia', il cui candidato governatore è Stefano Rosati. Infine, la Democrazia Cristiana candidata Giovanni Paolo Azzaro.

Le affluenze. ore 12 e ore 19

Le interviste ai candidati presidenti

Lombardi: "15 minuti per tagliare vitalizi e stipendi dei consiglieri eletti"

Zingaretti: "Con le assunzioni miglioriamo la sanità. Piano rifiuti fermo? Colpa della città metropolitana"

Parisi: "Roma Lido ai privati e stop alla sanità di Zingaretti per ricchi e raccomandati"

Pirozzi: "La sanità torni a essere periferica, e sui rifiuti no agli inceneritori"

Canitano (Potere al Popolo): "Diritto all’abitare per tutti i cittadini in difficoltà"

Mauro Antonini (CasaPound): "Con noi reddito di natalità e mutuo sociale per le famiglie del Lazio"

Touadi (Civica Popolare): "Così trasformo il Lazio in una Regione business friendly"