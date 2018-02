Regionali, Adriano Palozzi apre la campagna elettorale al Brancaccio di Roma. Partecipa Stefano Parisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 10.30, Adriano Palozzi, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo, apre la campagna elettorale al Teatro Brancaccio, in via Merulana 244, a Roma. "Il 4 marzo prossimo si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e ho scelto di candidarmi per mettere nuovamente a disposizione dei cittadini del Lazio la mia esperienza di amministratore pubblico - spiega Adriano Palozzi in una nota -. Il momento politico, ma anche sociale ed economico, della nostra regione è molto complesso e delicato: le inefficienze del centrosinistra alla guida della Regione Lazio e le carenze dei grillini al governo della Capitale, hanno prodotto disaffezione e sfiducia, e indebolito nel profondo il rapporto tra amministratori e cittadini. Credo, quindi, che per il centrodestra sia giunto il momento di colmare questo vuoto e ridare speranza ai cittadini: ci poniamo come l'unica alternativa credibile e forte all'inconsistenza amministrativa del Partito Democratico e alla demagogia politica del Movimento 5 Stelle". All'apertura di campagna elettorale di Adriano Palozzi interverranno, tra gli altri, il candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra, Stefano Parisi, e il candidato di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Laura Cartaginese, in "tandem" elettorale con Adriano Palozzi. All'iniziativa è prevista la partecipazione di autorevoli esponenti politici e istituzionali: Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Francesco Aracri, Claudio Fazzone, Davide Bordoni, Alessandra Mussolini, Renata Polverini, Erder Mazzocchi, Giorgio Simeoni, Alessandro Battilocchio.