Regionali, Palozzi: "Nella Marino grillina M5s perde consenso"

“I risultati delle recenti elezioni del 4 marzo testimoniano che, in molti importanti comuni governati dai grillini, il Movimento Cinque Stelle perde consensi. E’ accaduto a Roma e Torino, guidati dagli inefficienti sindaci Raggi e Appendino, ma anche nella città di Marino, dove il voto regionale parla chiaro: il centrodestra ha sfondato il muro del 40%, mentre il centrosinistra si ferma al 29% e M5S chiude al 27%, ben al di sotto del dato nazionale. Insomma, laddove i cittadini toccano con mano la cialtroneria dialettica e l’incompetenza politico-amministrativa degli amministratori a 5 stelle, il Movimento viene bocciato dagli elettori. Evidentemente, il “vero” reddito di cittadinanza non è quello di cui si vanta tanta la giunta grillina, ma lo stipendio che prendono per mal governare il Comune di Marino, giorno dopo giorno sempre più nell’oblio più totale”. Così, in una nota, l’ex sindaco di Marino e consigliere regionale FI, Adriano Palozzi.