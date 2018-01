Regionali: Palozzi inaugura comitato elettorale a Grottaferrata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Sabato 13 gennaio, a partire dalle ore 10, in via Vincenzo Bellini 1, a Grottaferrata (RM) verrà inaugurato il comitato elettorale di Adriano Palozzi, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. All’evento interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, l'europarlamentare Alessandra Mussolini e il senatore Francesco Aracri. All’importante iniziativa prenderanno parte esponenti nazionali, quadri locali, simpatizzanti del partito. Cittadini e stampa sono invitati a partecipare.