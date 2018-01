Raggi al fianco di Roberta Lombardi: "Sui rifiuti lavoriamo pancia a terra e qualcosa è cambiato"

Al fianco della sua nemica "per riprendersi la Regione" come con tono enfatico ha postato su facebook. Virginia Raggi scende in campo per Roberta Lombardi in via delle elezioni regionali del Lazio del prossimo 4 marzo. Lo fa insieme al candidato Premier Luigi Di Maio e all'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo riuniti insieme per presentare il programma a cinque stelle per La Pisana. Una presenza, quella della Raggi, per parlare in particolare di rifiuti, tema che ha visto Roma al centro delle polemiche ad inizio anno.

La sindaca rivendica il lavoro fatto. "Finalmente a Roma qualcosa è cambiato, a partire dai rifiuti, su cui abbiamo lavorato pancia a terra mettendo a punto già da inizio 2017 il nostro piano per i materiali post consumo iniziando proprio cambiando il nome da rifiuto, che dà un'idea di scarto, a qualcosa che puo' invece avere nuova vita grazie alle nuove tecnologie".

Raggi spiega quindi meglio il concetto: "Tutti noi siamo cresciuti in un panorama di economia lineare, con prodotti utilizzati e che poi finivano in discarica: per anni tutto veniva mandato a Malagrotta, poi chiusa nel 2012 dall'Ue, ora invece dobbiamo entrare in un'altra era dove sono già entrati tantissimi Paesi del mondo, quella dei rifiuti zero e dell'economia circolare. Dobbiamo sovvenzionare le imprese che non producono rifiuti, perchè la riduzione è il primo punto per produrne sempre meno, e chiudere il ciclo non con una discarica ma con gli impianti che abbiamo previsto nel nostro piano, due impianti di compostaggio e uno di multimateriale".

Secondo la prima cittadina "Roma si è avviata con decisione verso questo percorso con un programma che stiamo implementando, a partire dalla differenziata che prima era a macchia di leopardo e che ora stiamo cambiando, a partire dal quartiere ebraico dove l'abbiamo portata all'85%".