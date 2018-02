Regionali 2018, dalla sanità ai rifiuti: parlano i programmi dei candidati

Manca poco. Domenica prossima i cittadini del Lazio sono chiamati ad eleggere il presidente della Regione per i prossimi cinque anni. Nove i candidati. Otto novità e una riconferma: il governatore Nicola Zingaretti, in corsa per il secondo mandato. Per il Movimento cinque stelle corre Roberta Lombardi. Per il centrodestra Stefano Parisi.

Non si è fermata nemmeno la corsa del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Il prossimo 4 marzo chiederanno il voto ai cittadini del Lazio anche Elisabetta Canitano, candidata con Potere al Popolo, Jean Leonard Touadì per la Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, Stefano Rosati per la lista Riconquistare l'Italia, Mauro Antonini per Casa Pound, Giovanni Paolo Azzaro sostenuto dalla Democrazia Cristiana.

Sanità, trasporti, rifiuti, politiche sociali e abitative, tasse. Ecco i piani dei principali candidati.