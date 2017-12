Pirozzi e la Lega insieme al Foro 753. I leghisti: "Il candidato alla Regione? Lo scegliamo con gli alleati"

Sergio Pirozzi invitato speciale nella sede del Foro 753. L'associazione culturale di via Beverino, notoriamente vicina sia agli ex alemanniani di An che ad ambienti di estrema destra, ospiterà il sindaco di Amatrice candidato alla presidenza della regione Lazio. "Italia destino comune. Territorio trincea delle identità contro il globalismo" è il titolo del convegno che si svolgerà il prossimo 15 dicembre alle ore 21 e 30 nella sede dell'associazione. L'obiettivo dei militanti è "ascoltare le proposte di chi gestisce, sicuramente fuori dagli schemi, l'amministrazione pubblica". Come guiderebbe, Pirozzi, il Lazio "anche a fronte all'evidente impasse attraversata dalla Pisana in questi anni, a partire dal prorogato commissariamento della Sanità pubblica?"

Una partecipazione quella del candidato alla Pisana sicuramente destinata a far discutere, specie in tempi di dibattiti infiammati circa la legittimazione da parte dei partiti tradizionali di formazioni inneggianti al periodo fascista. Si è molto discusso di un presunto endorsement delle forze parlamentari di destra, Fratelli d'Italia in primis, agli attivisti di Casapound, entrati a sorpresa nel consiglio di Ostia all'ultima tornata elettorale. Un appoggio sempre smentito sia da Giorgia Meloni che dal leader del Carroccio Matteo Salvini - "non prendiamo nè cerchiamo i loro voti" - come entrambi hanno preso le distanze dal blitz di Forza Nuova sotto la sede del gruppo Espresso su via Cristoforo Colombo. Ma il tema resta oggetto di discussioni accese.

E farà parlare non solo la presenza al Foro 753 di Pirozzi, in corsa da solo (per ora) con una lista civica, ma iscritto da tempo a Fratelli d'Italia, ma anche quella di Francesco Zicchieri, consigliere di Terracina in quota Lega e coordinatore romano e regionale di Noi con Salvini. Un'ulteriore conferma dell'appoggio (mai nascosto) di Matteo Salvini al sindaco di Amatrice come candidato governatore del Lazio, nonché presagio di possibili spaccature a destra? Interpellato da RomaToday Zicchieri nega che la sua presenza all'evento possa in qualche modo esprimere una vicinanza ad ambienti neofascisti. "E' solo un incontro in cui si parla di amministrazione territoriali nei piccoli comuni". E smentisce anche un endorsement ufficiale a Pirozzi. "Abbiamo sempre detto che è a nostro giudizio è un ottimo sindaco, ma per la candidatura in Lazio ci siederemo al tavolo del centrodestra".