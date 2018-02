Regionali, scintille a destra. Parisi: "Pirozzi è bravo sindaco, ma il 4 marzo la partita è seria" 

Un appello (addirittura video) rivolto agli elettori di Sergio Pirozzi. Mittente Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia e candidato alle regionali per il centrodestra. "Pirozzi è un grande sindaco, è bravissimo - commenta - ma la partita del 4 marzo è una partita seria: se votate Pirozzi, vince Zingaretti. Se votate me, possiamo cambiare veramente il destino di questa Regione". Il video, diffuso poi sui social (vedi in basso), ha mandato su tutte le furie il candidato "con lo scarpone" che non ha tardato a farsi sentire con una replica avvelenata.

"Per chi finge di sostenerlo io ero bravo sia come parlamentare, sia come sottosegretario. Lui invece non è stato ritenuto -dai cittadini- bravo nemmeno come sindaco a Milano. La smetta con queste sceneggiate contro di me". Poi il riferimento alla candidatura sudata, tra nomi bruciati, veti e litigi.

"Lui è stato scelto dopo 9 altri candidati - continua Pirozzi - perché ai partiti interessava solo tenere me fuori dalla regione, perché non controllabile. Ma domenica, nel segreto delle urne, i suoi sponsor avranno un’amara sorpresa, perché i cittadini del Lazio hanno capito tutto e voteranno nell’interesse della loro regione Nelle prossime 48 ore tutti sapranno chi è Stefano Parisi, così i sodali del Nazareno in salsa laziale la finiranno definitivamente. Tana libera tutti".