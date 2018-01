Pirozzi riabilita Mussolini: "Ha fatto grandi cose". Bufera sul sindaco di Amatrice

Nel bel mezzo del dibattito all'interno del centrodestra per decidere il candidato alla presidenza della Regione Lazio, fanno discutere le parole di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che, sponsorizzato in particolar modo da Francesco Storace, è pronto a correre per la massima carica della Pisana.

Per ora, con il braccio di ferro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, è tutto in fase di stallo: il nome del candidato ufficiale verrà svelato forse all'inizio della prossima settimana e chissà se le ultime rivelazioni di Pirozzi si porranno come ostacolo nella strada per diventare il candidato unitario del centrodestra.

Il sindaco di Amatrice: "Duce fece grandi cose"

"Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il paese lo ha fatto vedere anche Rai Tre. Per quello che riguarda infrastrutture, politiche sociali, una visione del paese, il Duce secondo me ha fatto grandi cose. Ma l'aver aderito alle sciagurate leggi razziali e aver fatto entrare l'Italia in guerra al fianco di Hitler è stata una cosa sciagurata" - ha detto Pirozzi intervistato da Klaus Davi per il programma Klaus Condicio. E ancora: "A Predappio in 'pellegrinaggio' non ci sono mai stato. Semmai andrei dal Papa e a Lourdes, dove in effetti sono stato. I pellegrinaggi si fanno nei luoghi dove ci sono i santi. Io sono un cattolico".

Pirozzi riabilita Mussolini, il Pd: "E' un fascista"

Ma è sulla "riabilitazione" del Duce che il centrosinistra attacca il sindaco di Amatrice. "Oggi Sergio Pirozzi si lancia in arditi encomi di Benito Mussolini. D'altronde Pirozzi è il candidato di Storace e Alemanno. Pirozzi è' un fascista, sostiene Casa Pound, ha il busto di Mussolini in casa, si fa fotografare con fascisti di ogni tipo, compreso il tuffatore (pure NoVax) che a Capodanno si butta al Tevere. Per lui è normale fare le lodi del Duce" - ha scritto in una nota il deputato del Pd, Marco Miccoli, chiedendo a Silvio Berlusconi e a Forza Italia, che si rifanno al popolarismo europeo, come facciano ad appoggiare e sostenere "un nostalgico del Ventennio e del Duce".

Interrogativo che arriva anche dall'esponente del Pd, Giovanni Zannola, che ha etichettato le esternazioni di Pirozzi come "bizzarre tesi revisioniste su Mussolini".

Pirozzi si difende: "Mie parole strumentalizzate"

Ma il Sindaco di Amatrice si difende e grida alla strumentalizzazione. "Gli amici di Zingaretti che strumentalizzano le mie parole dette in una trasmissione radio, stravolgendo il senso e invitando Forza Italia a non sostenermi, hanno visto i sondaggi e hanno paura di me e della mia squadra. È una vicenda squallida che dimostra cosa è il centro sinistra, che sa solo odiare e mentire per mantenere il potere. Ho detto chiaramente - ha specificato Pirozzi - che le leggi razziali sono state una sciagura e dietro alla mia scrivania ho solo il busto di Padre Pio".