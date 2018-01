Regionali, Pirozzi lancia la sfida: "Cinque confronti pubblici tra candidati in cinque settimane"

Cinque confronti pubblici in cinque settimane. E' la proposta lanciata dal candidato Sergio Pirozzi agli avversari Nicola Zigaretti (pd), Roberta Lombardi, Stefano Parisi (centrodestra). "Propongo un dibattito pubblico alla settimana, uno per provincia, per confrontarci davanti ai cittadini sulle nostre proposte per la regione" ha dichiarato in una nota stampa.

"A moderare i dibattiti, trasmessi in diretta Facebook saranno giornalisti delle testate radicate sul territorio dell’evento, che potranno sottoporre ai candidati non solo le domande del pubblico presente, ma anche quelle poste da chi seguirà il confronto online".

Il guanto di sfida è stato lanciato insomma, e il tempo stringe. "Per poter rispettare la tabella di marcia e organizzare il primo evento già la prossima settimana, attendo una risposta dai miei avversari nei prossimi due giorni. Nel frattempo lavoreremo a un possibile calendario di date su cui confrontarci in caso di risposta positiva".