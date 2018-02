Regionali, Parisi tende la mano a Raggi: "Ostilità di Zingaretti nei suoi confronti è sbagliata"

Pur di attaccare lo sfidante di centrosinistra, quasi tende la mano ai grillini. "Questa ostilità che Zingaretti e il governo Renzi hanno avuto nei confronti della sindaca Virginia Raggi è sbagliata". Parole di Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia e candidato per il centrodestra alle regionali del Lazio, intervistato su Radio 101.

Per lui lo scontro tra diversi livelli istituzionali, la Regione a guida dem e il Campidoglio a cinque stelle, che "non rispetta l’esito delle elezioni", perché "è stata eletta dalla maggioranza dei romani". Poi si ricorda che il Movimento Cinque Stelle è pur sempre un concorrente nella corsa alla Pisana e corregge il tiro: "Rischia di diventare un alibi per lei". E ancora: "Darò piena collaborazione alla sindaca ma deve dimostrare di saper risolvere i problemi di Roma. I cittadini sono umiliati da una città che sta sempre più degradando. È tutta l’Italia ad essere rispecchiata nella nostra Capitale".

Un candidato a caccia di confronti, Stefano Parisi. Sono giorni che insegue Nicola Zingaretti per un faccia a faccia. Gli attacchi elettorali dell'ex manager di Fastweb sono tutti concentrati sul presidente uscente, nel tentativo di polarizzare il più possibile lo scontro. "La sfida è tra centrodestra e centrosinistra, mi sembra ovvio" ha ripetuto più volte. E infatti si quasi offeso di non essere stato invitato ieri al primo confronto tv tra candidati andato in onda nello studio del Tg3 Lazio. D'altronde sono passati da un sorteggio. A lui, sarà destino, tocca domani con i tre candidati rimasti. Unico big, che sconterà l'audience certo più bassa. "Zingaretti evita il confronto, d'altronde la famiglia ha un bel rapporto con la Rai" ha commentato ieri in serata. Altro che sorte, secondo il candidato di centrodestra: "Sicuramente sarà stato ben favorito in questo".