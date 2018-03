VIDEO | Parisi sul cratere del terremoto con Bertolaso: "Ecco il fallimento di Renzi e Zingaretti"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Stefano Parisi, candidato presidente per il centrodestra alla Regione Lazio, è stato oggi in visita a Torrita di Amatrice, sul cratere del terremoto insieme con l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso: "Questo è il simbolo del fallimento di Zingaretti e Renzi. Sembra che il terremoto ci sia stato ieri, ci sono le case con ancora dentro i mobili. Siamo a un'ora e mezza da Roma, dalla Capitale di Italia e non è stato fatto nulla, siamo ancora in piena emergenza. A L'Aquila in poco tempo hanno dato la casa agli sfollati, qui invece le casette sono inadeguate, hanno messo le caldaie sul tetto e si ghiacciano perchè la notte la temperatura scende anche a venti gradi sotto zero. Dopo venti mesi siamo ancora fermi. Solo il 10% delle macerie è stato rimosso, la macchina del Governo Berlusconi era molto più efficace. Con noi le cose sarebbero diverse, soprattutto se Guido Bertolaso volesse darci una mano".

Con lui Guido Bertolaso: Ad Amatrice, "non c'e' stato un rappresentante dello Stato, qualcuno che abbia piantato la propria tenda qui. Nessuno ha vissuto qui giorno e notte per mesi, per vedere le condizioni in cui vivevano le persone, condividendone il freddo. L'ufficio Sisma della Regione Lazio sta a Rieti. Perche' un abitante di questi territori deve andare a Rieti per presentare una domanda, chiedere informazioni e risolvere i problemi che quotidianamente deve affrontare. Il terremoto e' stato qui e non a Rieti. Qui hanno detto di voler adottare un modello diverso da quello de L'Aquila, il motivo e' perche' non erano in grado. Non siamo venuti qui per fare polemica, delle alternative ci sono. Chi vuole che la situazione rimanga cosi' com'e', voti Zingaretti. Chi vuole cambiare le cose voti Stefano Parisi".