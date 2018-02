Regionali, Lombardi: "Nel Lazio più turisti e meno migranti"

"Più turisti, meno migranti" per la candidata grillina alla presidenza del Lazio. Roberta Lombardi, durante un'intervista a Faccia a Faccia su La7, risponde a una domanda sui temi di sicurezza e accoglienza, tornati prepotentemente alla ribalta dopo i fatti di Macerata.

"La sicurezza è un tema importante - dichiara la "zarina" del Movimento Cinque Stelle - sto girando la nostra regione Provincia per Provincia e se penso all’accoglienza nel Lazio penso ad accogliere più turisti, che aiutano l’economia locale, e un po’ meno migranti, che pesano sull’economia locale. Non è una questione ideologica ma buon senso". Parole quella di Lombardi che hanno subito acceso polemiche, specie data la delicatezza dell'argomento.

"Dichiarando in tv che occorre accogliere più turisti, che aiutano l'economia locale, e meno migranti, che pesano sulla stessa, la candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi dimostra, oltre a un disarmante cinismo, di non conoscere la materia di cui parla". Ad attaccarla Alessandro Capriccioli, segretario di Radicali Roma e capolista a Roma della lista "+Europa con Emma Bonino" alle regionali.

"Nel nostro paese l'accoglienza è finanziata con fondi statali e in piccola parte europei: non si capisce, dunque, in che modo i migranti peserebbero sull'economia locale, cui invece indirettamente contribuiscono grazie all'indotto (quello sì, tutto locale) dell'accoglienza". E ancora: "Un'affermazione del genere, accompagnata alla singolare osservazione secondo cui alcune posizioni di Salvini sarebbero "di buon senso", compone un inquietante mix di populismo e disinformazione, cioè l'esatto contrario della razionalità che oggi sarebbe necessaria per la nostra regione, e più in generale per il paese".