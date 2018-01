Regionali, Lombardi: "D'accordo con Pirozzi, Zinga-risi è un unico candidato frutto di un sistema da scardinare"

"Oggi ho seguito la diretta di Sergio Pirozzi e su un punto mi sono trovata d’accordo, o meglio sulla crasi usata, che rende bene l’idea di chi abbiamo di fronte: Zinga-Risi". Il nuovo termine coniato dal sindaco di Amatrice che vuole i due candidati di sinistra e destra, Nicola Zingaretti e Stefano Parisi, frutto dello stesso "sistema partiti", è piaciuto alla candidata grillina Roberta Lombardi.

"E' un altro Nazareno ma in Regione Lazio, non a caso dietro ai due candidati ci sono proprio Renzi e Berlusconi. Sono gli stessi che hanno votato e che oggi difendono la Fornero, gli stessi che hanno sfornato il Jobs Act e la cosiddetta Buona scuola, sono gli stessi che hanno occupato la nostra sanità favorendo i loro amici. Per anni".

Ma attenzione a ipotizzare un asse Pirozzi-Lombardi. La "faraona" ci tiene a specificare che non c'è nessun accordo, come invece sembrava da indiscrezioni uscite sulle agenzie di stampa. Un assessorato alla Ricostruzione al sindaco di Amatrice? "Una fantasiosa ricostruzione" ha specificato Lombardi. "Il MoVimento 5 Stelle le sue regole le rispetta sempre. Noi nel Lazio corriamo con un’unica lista, con un programma chiaro, che va verso una sanità pubblica accessibile a tutti, verso il reddito di cittadinanza, verso l’aiuto alle famiglie in difficoltà e verso il rispetto dell’ambiente. Un volto, il mio, e quello degli attivisti che non vedete, ma che ci affiancano ogni giorno. È la nostra garanzia: chi sceglie di sostenere il nostro progetto lo fa in piena trasparenza, non a scatola chiusa come nel caso del Pd o di Forza Italia, uniti da un’ammucchiata di liste nate solo per prenotarsi una poltrona".