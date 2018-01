Lombardi all'attacco dei burocrati della sanità: "Prima leccano e poi..."

Comizio elettorale a Civita Castellana condito da volgarità. Un ritorno al passato, forse un po' di nostalgia per quei Vaffa-Day che hanno rappresentato l'abbrivio del MoVimento, Rigorosamente con la lettera V maiscola.

Il linguaggio popolare

Questa volta a rendersi protagonista di una scivolata di stile, è la parlamentare Roberta Lombardi. L' attuale candidata cinque stelle alla presidenza del Lazio non ricorre a parolacce. Non c'è l'invettiva tanto cara al comico genovese. L'ex capogruppo alla Camera utilizza altre tecniche comunicative. E riesce comunque ad essere assolutamente diretta. Preferisce le espressioni mutuate dal linguaggio popolare, dalla chiacchiera al bar. Diventa quindi naturale, definire "l'unico pregio del burocrate" il fatto di saper "leccare il culo al politico di turno". Un comportamento considerato diffuso, visto che "lo stanno leccando anche a noi in questi giorni che andiamo in giro per ospedali".

Fedeli come cani

Ma qual è l'animale al quale, più frequentemente, associamo al gesto di sottomissione descritto da Lombardi? Ovviamente si tratta dell' amico a quattro zampe. Ed alla stregua di "bravi e fedeli cani" vengono descritti questi burocrati. Che "prima leccano e dopo 5 minuti che siamo usciti - rincara la dose - ci fanno il comunicato contro". Un fatto che l'ex capogruppo alla Camera dal palco spiega in maniera inequivocabile. Mima il verso che il padrone rivolge agli amici quadrupedi che quindi, sottomessi, obbediscono. Non è avanspettacolo però. Si tratta dell'inizio di una campagna elettorale che si preannuncia vernacolare.