"Lombardi offrirà un assessorato alla ricostruzione a Pirozzi": la 'Faraona' smentisce

Un assessorato alla ricostruzione da affidare a Sergio Pirozzi. La corsa alla Pisana si riempie di gossip. Risolto il nodo del candidato presidente del centrodestra, ieri le voci hanno riguardato la corsa della candidata a cinque stelle Roberta Lombardi. Un'indiscrezione raccolta e rilanciata dall'Adnkronos riportava di contatti tra la candidata Roberta Lombardi e Sergio Pirozzi. La parlamentare grillina, secondo l'agenzia di stampa, avrebbe intenzione di istituire un assessorato ad hoc alla ricostruzione.

Parlando coi suoi, non avrebbe escluso l'ipotesi, in caso di vittoria del M5S alle regionali, di affidare l'incarico proprio a Pirozzi. "Fermo restando", precisano le stesse fonti all'Adnkronos, "che non si tratterebbe di un ticket né di un'alleanza".

Questa mattina Roberta Lombardi, in un post su facebook, ha smentito, senza fare un direttore riferimento, l'ipotesi: "Oggi leggo fantasiosi retroscena sui giornali e, francamente, passo la mano. Scrivessero e dicessero quel che vogliono, noi intanto siamo nuovamente in partenza per Latina e Provincia. Tra la gente, sul territorio. Come sempre".