Civitavecchia, lettera con minacce e proiettile al comitato elettorale di Gino De Paolis

Lettera con minacce e una cartuccia al comitato elettorale. Lo ha denunciato Gino De Paolis, consigliere uscente e candidato alle regionali del Lazio con la Lista civica di Nicola Zingaretti. "Lo dico chiaramente senza alcuna volontà di strumentalizzare politicamente quanto accaduto, ma perché è un fatto che riguarda la democrazia e una comunità. Oggi al mio comitato elettorale è stata recapitata una lettera con minacce al sottoscritto e un proiettile" ha scritto De Paolis su Facebook.



"Non abbiamo intenzione di farci intimidire da azioni che reputiamo opera di qualche cretino, ma è giusto alzare il livello di attenzione della democrazia, affinché i toni restino quelli di una campagna elettorale serena" ha continuato. "Le autorità stanno indagando. Noi proseguiamo la nostra campagna finora svolta in un clima di confronto leale con tutti. Rilanciamo quindi sulla strada del confronto su temi e contenuti che riguardano la città e la Regione".

“Voglio rivolgere piena solidarietà" ha dichiarato in una nota il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Un gesto vile e codardo che sono certo non fermerà l’attività politica di Gino sul territorio che da anni porta avanti con passione e coraggio. Noi, tutti insieme, continueremo a far prevalere la forze del fare e delle idee”.

Solidarietà anche dal vicepresidente Massimiliano Smeriglio: “Esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza a Gino De Paolis. Un’intimidazione a lui è una provocazione a tutta la nostra coalizione e alla ‘Lista Civica Zingaretti Presidente’ con cui Gino sta correndo. Per noi non cambia nulla, non ci faremo distrarre.

Per Massimiliano Valeriani, capogruppo Pd alla Regione, l'intimidazione a De Paolis è "un gesto vigliacco fatto ad un collega consigliere al quale va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza ed un grande abbraccio".