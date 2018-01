Dal M5s in regione un fondo per le microimprese, Lombardi: "Noi ci tagliamo stipendi, i partiti aumentano vitalizi"

750mila euro, ricavati dai tagli degli stipendi dei consiglieri regionali uscenti, stanziati per il microcredito e la microfinanza. Il Movimento Cinque Stelle del Lazio festeggia. Oggi la presentazione dell'iniziativa in Consiglio regionale alla presenza della deputata Roberta Lombardi, in corsa per la presidenza della Pisana, e Luigi Di Maio, candidato premier del M5s.

"Oggi è una giornata importante, perchè è la dimostrazione che quando una forza politica seria prende un impegno, si riesce a concretizzare" ha detto Lombardi. "Il fondo è a disposizione di chiunque voglia contribuire a far crescere le imprese nel Lazio e voglio aiutare le famiglie in difficoltà. Non è assistenza ma una possibilità data alle persone di riscattarsi". E ancora rivendica il risultato raggiunto dai grillini all'opposizione e attacca il presidente uscente Nicola Zingaretti.

"Siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti. Qui siamo un governo ombra di fronte a una Giunta che non dimostra competenze ed è senza credibilità. Negli ultimi tre anni nel Lazio ci sono 160mila famiglie in più in stato di povertà relativa e assoluta. Sono cifre scioccanti. Nel complesso oggi nel Lazio sono più di 560mila le famiglie in difficoltà. Questa è la fotografia del fallimento delle politiche della Giunta uscente".

La cifra va a sostegno delle microimprese o ditte individuali che abbiano o intendano aprire sede in regione e dei titolari di partita Iva con domicilio fiscale in regione. "Non solo - spiega ancora Lombardi - i fondi potranno costituire un contributo a favore delle famiglie che devono sostenere i costi relativi alle cure mediche di figli affetti da gravi patologie". Poi lo slogan elettorale: "Notate le differenze, noi ci tagliamo gli stipendi, loro si aumentano il vitalizio".

Anche il candidato premier Luigi Di Maio condivide le parole di Lombardi e le rilancia: "La struttura di questo fondo dimostra ancora una volta la competenza del MoVimento 5 Stelle, dimostra che non solo ci tagliamo gli stipendi, che non siamo solo onestà, ma che abbiamo una vision, una direzione, che va verso l'aiuto verso la nascita di nuove imprese e verso il sostegno di famiglie in difficoltà. Nel taglio dei nostri stipendi e in questo fondo, così come nel fondo nazionale c'è l'essenza di quel che andiamo dicendo da sempre, ovvero che nessuno deve restare indietro".