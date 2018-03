Elezioni 2018, si vota per Regione e Parlamento: notizie e aggiornamenti

4 marzo 2018, le elezioni. Il giorno tanto atteso è arrivato. 46.604.925 gli italiani chiamati a rinnovare il Parlamento votando per Camera e Senato. Nel Lazio si vota anche per scegliere il prossimo governatore della Regione e per designare i nuovi consiglieri regionali. 2.358.890 i romani al voto. Seggi aperti dalle 7 alle 23. I dati delle affluenze saranno diffusi alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi.

11.40 - Nomi dei candidati sbagliati di Camera e Senato, nel seggio 2167 di via Micheli 29, zona Parioli. Lo riferisce ANSA: Se ne accorge un elettore e avvisa la presidente di seggio. "A quel punto - racconta all'ANSA Roberta Lisi, elettrice presente nel seggio - la presidente sospende le operazioni di voto e si fa dare dal seggio a fianco, il 2166, le schede corrette e fa votare con quelle. Ma prima di far continuare le operazioni di voto chiude la porta del seggio, apre l'urna e la vuota togliendo le 36 schede votate fino a quel momento mettendole in una busta".

11.00 - Pietro Grasso, presidente uscente del Senato e candidato premier di Liberi e Uguali, ha votato al seggio di viale del Tintoretto 371, nel Municipio VIII di Roma.

10.55 - Nicola Zingaretti, candidato alla presidenza della Regione Lazio si è presentato al seggio nella scuola di via Antonio Mordini per votare.

10.50 - Laura Boldrini, presidente uscente della Camera annuncia su twitter di aver votato.

9.30 - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha votato alle ore 9.30 al Pilo Albertelli di Via Manin.

7.00 - Aperti ufficialmente i seggi .

6.30 - IV municipio, la denuncia: "Seggi chiusi perchè senza presidenti. "Dai nostri rappresentanti sui territori ci arrivano notizie a dir poco sconfortanti. Ci risulta che nel territorio del IV Municipio 6 seggi sono ancora chiusi per la mancanza di un presidente. Se questa notizia fosse confermata si dimostrerebbe la totale incapacita' organizzativa parte dell'amministrazione comunale. Non solo hanno difficolta' nella gestione del quotidiano ma non riescono nemmeno a garantire un diritto fondamentale come quello al voto". La denuncia è arrivata ieri sera dal coordinatore del IV Municipio del PD Roberto Salaris. Sull'argomento interviene anche il capogruppo del PD in IV Municipio Massimiliano Umberti: "Capisco che la neve e il Messico abbiano impedito alla sindaca Raggi di organizzare il necessario per consentire ai cittadini di votare. Mi auguro che i diritti dei cittadini e la normale agibilita' democratica vengano garantiti in occasione del voto di domani. L'amministrazione consenta in modo efficiente a tutti di andare al voto".

6.10 - Campidoglio: "Oltre 55 mila i duplicati già rilasciati da Roma Capitale, impegnati 457 operatori". Ad oggi gli uffici anagrafici di Roma Capitale hanno rilasciato più di 55.000 duplicati delle tessere elettorali per i cittadini che l’abbiano smarrita, esaurita, deteriorata o non ritirata. Dalla convocazione dei comizi hanno rilasciato tessere ed attestazioni 457 operatori con apertura straordinaria degli sportelli, a partire dal 26 febbraio, in orario pomeridiano anche prefestivo e festivo. Presso la Direzione Anagrafe di Via Petroselli 50 sono stati attivati 20 sportelli dedicati nell'ultima settimana. L'amministrazione ha provveduto, inoltre, a spedire 35.000 etichette per le tessere elettorali di coloro che hanno effettuato il cambio di domicilio e per la modifica della composizione delle sezioni. Ammonta a 20.000 il numero di nuove tessere per cambi residenza da altri Comuni o per i diciottenni. Per i cittadini italiani residenti nel territorio di Roma Capitale, al compimento del 18° anno di età, l'Ufficio Elettorale ha provveduto alla spedizione della tessera direttamente presso la loro abitazione. Le tessere dei nuovi iscritti sono state spedite tramite raccomandata ai rispettivi domicili. Dopo un tempo di giacenza di 10 giorni, termine entro cui il cittadino ha diritto al ritiro, l'Amministrazione ha potuto ritirare le tessere e predisporre un attestato sostitutivo.

Lo spoglio

Al termine delle operazioni di voto, previsto per le ore 23 di domenica 4 marzo, viene effettuato il riscontro dei votanti. Terminata questa verifica, prende formalmente avvio o lo scrutinio. Si parte dallo spoglio delle schede che riguardano il Senato e si prosegue con la Camera. Solo dalle ore 14 di lunedì 5 marzo è invece previsto lo scrutinio delle schede per le elezioni regionali.

Le tessere elettorali

Per votare è necessario presentarsi al seggio indicato nella scheda elettorale con un documento d'identità valido. Chi avesse esaurito, perso o deteriorato la tessera elettorale potrà recarsi al servizio elettorale centrale di via Petroselli 50 oppure in alternativa presso gli sportelli anagrafici del municipio di appartenenza che saranno aperti anche la domenica.

Il corpo elettorale

Gli elettori sul territorio nazionale, sulla base dei dati riferiti al quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, sono, per la Camera dei Deputati, 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per il Senato della Repubblica 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le sezioni saranno 61.552. Gli elettori della circoscrizione estero, sulla base dei dati dell’apposito elenco definitivo, sono, per la Camera dei Deputati 4.177.725, e per il Senato della Repubblica 3.791.774, ed eleggeranno, rispettivamente, 12 deputati e 6 senatori.

Si vota per Camera e Senato

I 46.604.925 di italiani sono chiamati a scegliere i parlamentari di Camera e Senato, con il cosiddetto "Rosatellum". La nuova legge elettorale prevede un sistema misto nei due rami del Parlamento. Un terzo dei seggi viene assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. Maggioritario e proporzionale: come avviene l'assegnazione dei seggi di Camera e Senato [GUARDA IL VIDEO]

Elezioni regionali 2018

Elezioni anche per la regione Lazio. Si rinnova il Consiglio regionale. Gli aventi diritto dovranno confrontarsi con un nuovo sistema elettorale che prevede, rispetto al passato, una significativa novità: l'eliminazione del listino bloccato. Ne consegue che ciascun consigliere per entrare alla Pisana dovrà ottenere dei voti di preferenza. Nella scorsa tornata elettorale invece, i 10 candidati collegati al presidente vincente, entravano di diritto in Consiglio regionale. Il sistema elettorale vigente prevede che l'80% dei seggi continui ad essere assegnato col proporzionale mentre il restante 20 sarà attributio alle liste circoscrizionali che sostengono il presidente.

Chi sono i candidati per le elezioni nella regione Lazio

Sono nove i candidati che si sfidano per la presidenza del Lazio. Il governatore uscente Nicola Zingaretti è sostenuto da una coalizione di centrosinistra che comprende Pd, Insieme, +Europa, Liberi e Uguali, Lista Civica Nicola Zingaretti e Centro Solidale per Zingaretti. Stefano Parisi, candidato del centrodestra, ha con sè invece Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia, Noi con l'Italia. Il M5s schiera Roberta Lombardi. Sergio Pirozzi è appoggiato dalla lista civica che porta il suo nome e dalla 'Lista Nathan'. La Civica Popolare del ministro Lorenzin prova a conquistare la Regione con Jean-Leonard Touadì. Casapound punta su Mauro Antonini. Anche Potere al Popolo si affida a un suo candidato, Elisabetta Canitano. C'è poi 'Riconquistare l'Italia', il cui candidato governatore è Stefano Rosati. Infine, la Democrazia Cristiana candidata Giovanni Paolo Azzaro.

I collegi a Roma

Con il nuovo sistema elettorale, sono undici i collegi uninominali in cui è stata divisa la Capitale per quanto concerne la Camera. Cinque invece sono quelli disponibili per il Senato. In entrambe i casi vince semplicemente il candidato che prende più voti. La quota di proporzionale prevista dal "Rosatellum", assegna invece tre collegi plurinominali per la Camera e due per il Senato.

