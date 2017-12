Elezioni regionali 2018, Zingaretti: "Al voto lo stesso giorno delle politiche"

No a elezioni anticipate nel Lazio. Per le regionali si andrà a votare contestualmente alle politiche. Lo ha annunciato il governatore Nicola Zingaretti, a margine di un evento presso la sede della Giunta. "Nel Lazio noi non avremo elezioni anticipate, se non erro per la prima volta da tre consiliature. Quindi noi attendiamo la scadenza naturale della legislatura che sarà intorno al 20 febbraio" ha dichiarato alla stampa.

"Io attenderò la data di indizione delle elezioni politiche da parte del Presidente della Repubblica e convocherò le elezioni regionali per avere nello stesso giorno la data delle elezioni - ha concluso - penso che non solo sia in modo di rispettare il regolamento e lo statuto regionale ma anche di offrire ai cittadini un'occasione per recarsi alle urne senza aumentare i costi". Stando a indiscrezioni delle ultime ore, la data delle elezioni politiche sembrerebbe fissato al prossimo 4 marzo 2018.