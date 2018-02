Regionali Lazio, preso di mira il candidato Touadì: su facebook esplode il razzismo

Insulti e commenti razzisti rivolti a Jean Leonard Touadì, candidato di Civica Popolare alla Regione Lazio. E' bastato postare la sua videointervista sulla pagina facebook di Romatoday, per scatenare i peggiori istinti di alcuni romani.

Inqualificabili commenti

Gli insulti sono stati espressi nelle maniere più disparate. Dall'odioso epiteto di "mangiabanane" si è arrivato a riflessioni più articolate in cui comunque risulta evidente lo sfogo razziale. "E' molto elegante, ha un lessico forbito è professionale e preparato, quindi lo trovo un candidato perfetto per governare Kananga!" ha osservato un lettore. "Mi sembra giusto che chi scappa dal proprio paese ci viene poi ad insegnare come fare politica".

Un'osservazione assennata

Come ha correttamente fatto notare un lettore più assennato, per fortuna non l'unico, "è interessante notare quanti fieri italiani che non sopportano un candidato nero non sappiano nemmeno scrivere in italiano dei commenti che fanno veramente piangere".

La nostra solidarietà

Come redazione RomaToday prende le distanze dagli odiosi commenti razzisti, molti dei quali prontamente cancellati, di cui Jean Leonard Touadì è rimasto vittima. Al candidato va la sincera solidarietà della testata e di tutto il gruppo editoriale.

Lorenzin attacca gli alleati

"È incredibile l'uso di antifascismo e antirazzismo a fasi alterne: sono indignata e sconcertata dal silenzio di grandi media e degli alleati del Partito Democratico e della lista +Europa della Bonino, davanti agli ignobili attacchi intimidatori e insulti a Jean Leonard Touadi, candidato di Civica Popolare alla Presidenza della Regione Lazio. Jean e' una persona di valore, un professore universitario, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al rispetto dei diritti civili".