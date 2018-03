Regionali, il nuovo consiglio regionale del Lazio: la possibile suddivisione dei seggi

Sul sito del ministero degli Interni mancano all'appello ancora otto sezioni. Quello che emerge è però un quadro chiaro che rende un po' meno convincente la vittoria di Nicola Zingaretti. I dati che vanno delineandosi disegnano un'assemblea regionale in cui il centrosinistra non è certo di avere una maggioranza assoluta.

Ipotesi divisione dei seggi

In attesa dei dati ufficiali, al centrosinistra spetterebbero 15 seggi più i 10 del premio di maggioranza, distribuito in questa tornata elettorale su base proporzionale e non con il listino bloccato. Di questi 26 (compreso Zingaretti), 17 o 18 dovrebbero andare al Pd, 3 alla lista civica Zingaretti, 1 o 2 a LeU, 1 alla Lista Bonino e 1 a Centro solidale. Venticinque in tutto i seggi all'opposizione. Quattordici o tredici più Parisi al centrodestra, 9 o 10 al Movimento Cinque Stelle e uno a Pirozzi.

Maggioranza ballerina

Una situazione quindi con una maggioranza ballerina. Zingaretti dovrà cercare una maggioranza volta per volta, pescando ad ogni singolo voto, oppure attraverso un accordo di Governo che gli garantisca la maggioranza stabile.

Le preferenze

Non appena disponibili pubblicheremo gli eletti e le preferenze per tutti i partiti.