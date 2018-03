Elezioni 4 marzo 2018: dati affluenza ore 19 a Roma

L'Italia in fila per votare. E' questa l'immagine di questa domenica di elezioni. Maxi affluenza o problemi con le nuove regole? Dalle informazioni raccolte le operazioni ai seggi sono rallentate dai nuovi adempimenti. A contribuire alle code c'è anche il fatto che c'è mezza giornata di voto in meno rispetto al 2013 quando si votava anche di lunedì. L'effetto è un concentramento inevitabile nell'orario 7-23.

Di maxi affluenza non si può parlare. Dopo il dato delle 12, in linea con il 2013, alle 19 il dato nazionale parla del 58,47% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Boom soprattutto al sud. Per quanto riguarda le regionali nel Lazio ha votato il 50,89%, dato inferiore, oltre che alle Politiche, anche a quello della Lombardia, dove alle 19 oltre il 60% degli elettori aveva già votato

Il dato Camera a Roma e Provincia

Dato sotto la media nazionale per la provincia di Roma che si attesta al 55,27. Nella città di Roma ha votato invece il 55,97.

Municipio 01 58,25

Municipio 02 57,12

Municipio 03 57,19

Municipio 04 56,32

Municipio 05 55,76

Municipio 06 51,38

Municipio 07 58,71

Municipio 08 58,41

Municipio 09 57,90

Municipio 10 53,67

Municipio 11 56,78

Municipio 12 59,01

Municipio 13 55,86

Municipio 14 55,81

Municipio 15 57,55

Il dato delle Regionali a Roma e Provincia

Per le regionali dato del Lazio al 50,89 %. Leggermente peggio fa la provincia di Roma, che con il 50,47 fa meglio solo della provincia di Frosinone dove ha votato poco più del 48%. A Roma città dato sotto il 50%: 49,43%.