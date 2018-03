Elezioni, affluenza a Roma: 71,6% alla Camera, regionali al 63,5%

Si attesta al 71,6% il dato di affluenza alla Camera a Roma. Al Senato ha votato lo 0,2% degli elettori in più. Un dato al di sotto della media nazionale. In Italia l'affluenza media è stata del 72,91, in linea con il dato della precedente tornata elettorale.

In calo l'affluenza per le regionali. A livello regionale si passa dal 71,91 del 2013 al 66,48 del 2017. La provincia di Roma fa meglio solo di quella di Frosinone, attestandosi ad un complessivo al 65,43%. A Roma città votanti per le regionali al 63,5%.

Dato affluenza municipi per quanto riguarda il Parlamento

Municipio 1 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 54.863 40.913 74,57

Femmine 63.308 45.580 72,00

Totali 118.171 86.493 73,19

Municipio 2 - Sezioni pervenute: 153 su 153 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 55.443 42.834 77,26

Femmine 67.876 49.747 73,29

Totali 123.319 92.581 75,07

Municipio 3 - Sezioni pervenute: 182 su 182 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 72.570 53.946 74,34

Femmine 84.978 60.123 70,75

Totali 157.548 114.069 72,40



Municipio 4 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 63.720 47.070 73,87

Femmine 71.847 50.566 70,38

Totali 135.567 97.636 72,02

Municipio 5 - Sezioni pervenute: 223 su 223 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 82.019 59.411 72,44

Femmine 93.495 63.444 67,86

Totali 175.514 122.855 70,00

Municipio 6 - Sezioni pervenute: 195 su 195 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 83.943 58.535 69,73

Femmine 89.456 59.224 66,20

Totali 173.399 117.759 67,91

Municipio 7 - Sezioni pervenute: 298 su 298 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 107.953 81.640 75,63

Femmine 126.291 89.826 71,13

Totali 234.244 171.466 73,20

Municipio 8 - Sezioni pervenute: 136 su 136 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 45.443 34.781 76,54

Femmine 53.613 39.162 73,05

Totali 99.056 73.943 74,65



Municipio 9 - Sezioni pervenute: 175 su 175 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 65.384 50.156 76,71

Femmine 71.988 53.059 73,71

Totali 137.372 103.215 75,14



Municipio 10 - Sezioni pervenute: 183 su 183 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 80.189 57.032 71,12

Femmine 88.779 60.631 68,29

Totali 168.968 117.663 69,64

Municipio 11 - Sezioni pervenute: 148 su 148 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 52.963 38.288 72,29

Femmine 60.641 41.911 69,11

Totali 113.604 80.199 70,60

Municipio 12 - Sezioni pervenute: 137 su 137 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 47.923 36.126 75,38

Femmine 57.771 41.164 71,25

Totali 105.694 77.290 73,13



Municipio 13 - Sezioni pervenute: 119 su 119 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 44.158 32.399 73,37

Femmine 51.743 35.910 69,40

Totali 95.901 68.309 71,23

Municipio 14 - Sezioni pervenute: 179 su 179 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 65.255 47.208 72,34

Femmine 75.151 51.884 69,04

Totali 140.406 99.092 70,58

Municipio 15 - Sezioni pervenute: 144 su 144 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 50.384 37.069 73,57

Femmine 57.283 40.309 70,37

Totali 107.667 77.378 71,87



Dato affluenza municipi alle Regionali

Municipio 1 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 65.402 40.616 62,10

Femmine 75.784 45.610 60,18

Totali 141.186 86.226 61,07

Municipio 2 - Sezioni pervenute: 153 su 153 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 63.453 42.616 67,16

Femmine 74.633 49.723 66,62

Totali 138.086 92.339 66,87

Municipio 3 - Sezioni pervenute: 182 su 182 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 80.442 53.900 67,00

Femmine 91.136 60.134 65,98

Totali 171.578 114.034 66,46

Municipio 4 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 70.694 46.877 66,31

Femmine 78.354 50.559 64,53

Totali 149.048 97.436 65,37



Municipio 5 - Sezioni pervenute: 223 su 223 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 92.021 59.292 64,43

Femmine 102.090 63.439 62,14

Totali 194.111 122.731 63,23



Municipio 6 - Sezioni pervenute: 195 su 195 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 93.041 58.514 62,89

Femmine 97.055 59.219 61,02

Totali 190.096 117.733 61,93

Municipio 7 - Sezioni pervenute: 298 su 298 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 120.358 81.475 67,69

Femmine 142.206 89.858 63,19

Totali 262.564 171.333 65,25

Municipio 8 - Sezioni pervenute: 136 su 136 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 56.939 34.672 60,89

Femmine 60.800 39.174 64,43

Totali 117.739 73.846 62,72

Municipio 9 - Sezioni pervenute: 175 su 175 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 72.638 49.744 68,48

Femmine 82.827 53.018 64,01

Totali 155.465 102.762 66,10

Municipio 10 - Sezioni pervenute: 183 su 183 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 88.942 56.990 64,08

Femmine 96.306 60.798 63,13

Totali 185.248 117.788 63,58

Municipio 11 - Sezioni pervenute: 148 su 148 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 62.966 38.237 60,73

Femmine 66.973 41.945 62,63

Totali 129.939 80.182 61,71

Municipio 12 - Sezioni pervenute: 137 su 137 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 56.463 36.046 63,84

Femmine 66.181 41.151 62,18

Totali 122.644 77.197 62,94

Municipio 13 - Sezioni pervenute: 119 su 119 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 51.206 32.340 63,16

Femmine 58.805 35.917 61,08

Totali 110.011 68.257 62,05

Municipio 14 - Sezioni pervenute: 179 su 179 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 73.825 47.090 63,79

Femmine 88.260 51.869 58,77

Totali 162.085 98.959 61,05

Municipio 15 - Sezioni pervenute: 144 su 144 (100,00%)

Iscritti Votanti %

Maschi 62.045 36.812 59,33

Femmine 67.045 40.293 60,10

Totali 129.090 77.105 59,73