Intorno alle 19:15 l’arrivo a piazza di Pietra dell’attore Luca Zingaretti, fratello del governatore uscente e noto soprattutto per il personaggio del commissario Montalbano, per seguire lo spoglio elettorale in corso e che lo vede in un testa a testa con il candidato del centrodestra, Stefano Parisi.